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روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويفوز على مونزا برباعية

25 - فبراير - 2025

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إسطنبول: واصل فريق روما صحوته في الدوري الإيطالي بالفوز على ضيفه مونزا برباعية نظيفة، الاثنين، على ملعب “أولمبيكو”، في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وحافظ فريق العاصمة الإيطالية، على سجله الخالي من الهزائم للمباراة العاشرة تواليا (7 انتصارات و3 تعادلات) ليواصل زحفه نحو أحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ورفعت كتيبة المدرب المخضرم كلاوديو رانييري، رصيدها إلى 40 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد مونزا عند 14 نقطة بتلقيه خسارته السادسة عشرة هذا الموسم متذيلا جدول الترتيب العام.

أنهي “الجيالوروسي” الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد، حيث افتتح البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس التسجيل من تسديدة رائعة بيسراه في الدقيقة العاشرة، وأضاف الأوزبكي إلدور شومودروف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، عزز الإسباني أنخيلينو تقدم روما بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73، قبل أن يختتم برايان كريستانتي الرباعية في الدقيقة 88 من رأسية.

(الأناضول)

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