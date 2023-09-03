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رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 850 هدفا في المباريات الرسمية

منذ 58 دقيقة

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أنقرة: أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتحرف في صفوف نادي النصر السعودي، أول لاعب كرة قدم يسجل 850 هدفاً في المباريات الرسمية التي خاضها خلال مسيرته الكروية.

ومع تسجيله هدفاً في مرمى فريق الحزم بالدوري السعودي، وصل رونالدو إلى الرقم 850 هدفاً في المباريات الرسمية سواء على صعيد الأندية والمنتخب.
وسجل رونالدو بقميص منتخب البرتغال 123 هدفاً ومع فريق ريال مدريد الإسباني 450 هدفاً، ومع مانشستر يونايتد 145 هدفاً.
كما سجل رونالدو 101 عندما كان يرتدي قميص فريق يوفينتوس الإيطالي، و5 أهداف مع فريق سبورتينغ لشبونة، و26 هدفاً مع فريقه الحالي النصر السعودي.

 

وساهم النجم البرتغالي في إحراز 3 أهداف، ليقود ناديه النصر إلى هزيمة نظيره الحزم، بنتيجة 1/5، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري “روشن” السعودي.

وقال رونالدو عبر حسابه على منصة “إكس” بعد أن  “أداء رائع من الفريق مرة أخرى، نحن نستمر في التحسن، 850 هدفاً (في مسيرتي) وما زال العد مستمر”.

(وكالات)

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