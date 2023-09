رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 850 هدفا في المباريات الرسمية

أنقرة: أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتحرف في صفوف نادي النصر السعودي، أول لاعب كرة قدم يسجل 850 هدفاً في المباريات الرسمية التي خاضها خلال مسيرته الكروية.

ومع تسجيله هدفاً في مرمى فريق الحزم بالدوري السعودي، وصل رونالدو إلى الرقم 850 هدفاً في المباريات الرسمية سواء على صعيد الأندية والمنتخب.

وسجل رونالدو بقميص منتخب البرتغال 123 هدفاً ومع فريق ريال مدريد الإسباني 450 هدفاً، ومع مانشستر يونايتد 145 هدفاً.

كما سجل رونالدو 101 عندما كان يرتدي قميص فريق يوفينتوس الإيطالي، و5 أهداف مع فريق سبورتينغ لشبونة، و26 هدفاً مع فريقه الحالي النصر السعودي.

Another great team performance !

We keep improving.

Let’s go @AlNassrFC 💛💙

850 career goals and still counting!😉💪🏼 pic.twitter.com/BmmOx1nAtJ

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 2, 2023