رونالدو: المهمة كانت صعبة أمام الزمالك في البطولة العربية

الرياض: أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر السعودي، أن الزمالك المصري فريق منظم، وأن ذلك ما صعب على فريقه المهمة في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1/ 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم والمقامة حاليا في السعودية.

وسجل رونالدو هدفًا قاتلًا أنقذ به فريقه من الخسارة أمام الزمالك ليخطف نقطة تأهل بها الفريق إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأضاف رونالدو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “لعبنا ضد فريق منظم جدًا وصعب وهو ما حرم اللاعبين من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل”.

وأشار رونالدو إلى أن اللاعبين عانوا خلال المباراة كذلك من صعوبة أرضية الملعب نتيجة طول العشب.

من جانبه، قال عادل لاجامي، لاعب النصر، إن فريقه قدم مباراة جيدة، كما أشار إلى صعوبة المواجهة أمام الفريق المصري.

وأضاف لاجامي: “قدمنا مباراة طيبة وسنحت لنا العديد من الفرص أمام الزمالك الذي أغلق خطوطه وصعب المباراة”

وأكد لاجامي أن اللاعبين لم يقصروا في تقديم كل ما لديهم في اللقاء ككل، لكنه أشار إلى أن النصر لم يكن في أفضل أحواله لكنه أبدى سعادته بالتعادل والتأهل للدور المقبل.

(د ب أ)