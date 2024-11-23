رونالدو يتفادى رقما فرديا سلبيا مع النصر

الرياض: ذكر تقرير إعلامي سعودي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، تفادى الوقوع في رقم سلبي مع الفريق، الذي خسر أمام القادسية 1 / 2 أمس الجمعة في الدوري المحلي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية على موقعها الإلكتروني، أن رونالدو سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء ليحافظ على سجله خاليا من الغياب عن التهديف في ثلاث مشاركات متتالية مع النصر ضمن دوري روشن السعودي.

وأضاف التقرير: “فيما خسر (الأصفر) العاصمي 1 / 2، تجنب رونالدو عبر المباراة رقما فرديا سلبيا مع الفريق الذي يمثله منذ يناير/كانون الثاني 2023”.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو في الجولتين السابقتين، لعب مع النصر أمام الهلال والرياض، دون أن يمارس هوايته المفضلة، المتمثلة في هز شباك المنافسين.

وكانت هذه المرة الرابعة التي يغيب فيها كريستيانو تهديفيا عن مشاركتين متتاليتين ضمن دوري روشن.

وفي كل مرة من الثلاث السابقة، تكون عودته إلى التسجيل في المسابقة عبر المباراة التالية، وهو ما تكرر في المرة الرابعة.

في السياق ذاته، ارتفع عدد الفرق التي استقبلت أهدافا من رونالدو، على صعيد الدوري السعودي إلى 19 فريقا. وانضم القادسية إلى لائحة طويلة من الفرق التي عجزت عن منع هذه الأهداف، وتلقت على الأقل واحدا منها.

ولا يغيب عن اللائحة سوى الباطن والهلال، الذي أحرز رونالدو أمامه ثلاثة أهداف، في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

(د ب أ)