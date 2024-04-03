رونالدو يتوهج بأرقام فريدة أمام أبها في الدوري السعودي- (فيديو)

الرياض: واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، توهجه في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوز كاسح على أبها بنتيجة 8/صفر، مساء الثلاثاء.

وفي شوط واحد أمام أبها، سجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) وصنع هدفين، وهو الهاتريك الثاني له على التوالي بعد الثلاثية التي هز بها شباك الطائي في الجولة الماضية.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي دوري روشن برصيد 29 هدفا، كما تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 صناعة ليصبح مساهما بـ40 هدفا في الدوري حتى الآن.

وأصبح البرتغالي الدولي أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل من ركلة حرة في 20 موسما على التوالي.

استمتع بهاتريك الأسطورة كريستيانو رونالدو 👑🇵🇹 pic.twitter.com/v161ShsWix — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) April 2, 2024

وبحسب شبكة (أوبتا) للإحصائيات، أصبح رونالدو أول لاعب يسجّل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين في دوري المحترفين السعودي منذ جلال الداودي مع الرائد أمام الوحدة في 2019.

وبات رونالدو ثاني لاعب يسجل هاتريك من خارج منطقة الجزاء في تاريخ دوري المحترفين بعد ياسر القحطاني مع الهلال أمام هجر في 2016.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيده إلى 29 هدفا في مسابقة الدوري ليبتعد في صدارة هدافي المسابقة موسعا الفارق إلى سبعة أهداف مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وتوهج مهاجم النصر بعد 24 ساعة من فوزه بجائزة لاعب الشهر كأفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر آذار/ مارس الماضي، حيث فاز بهذه الجائزة للمرة الرابعة هذا الموسم.

في المقابل، تجرع المدرب الجنوبي أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لأبها، أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية أمام النصر.

ولم يسبق لموسيماني أن خسر بهذه النتيجة الثقيلة، إذ تعود أكبر هزيمة للمدرب الجنوب أفريقي إلى شهر نيسان/ أبريل 2015.

ففي هذا التاريخ، سقط موسيماني بخماسية مع فريقه الأسبق صن داونز في الدوري الجنوب أفريقي أمام بلوفونتين سيلتيك، وللمفارقة كانت لحساب الجولة 26 أيضا.

(د ب أ)