رونالدو يحسم استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا بعد منافسة قوية مع لاعب أردني

“القدس العربي”: نال كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، جائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، خلال أغسطس/ آب الماضي، بعد فوزه باستفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاختيار النجم الأبرز عبر تصويت الجماهير، حيث بلغت نسبة التصويت للنجم البرتغالي 43% بعدد أصوات ما يقرب 1.5 مليون صوت.

وحلّ أنس العوضات، لاعب نادي الوحدات الأردني، في المركز الثاني بنسبة تصويت 41% وبعدد أصوات يقارب 1.4 مليون صوت.

وشهد الاستفتاء منافسة قوية للغاية، بين رونالدو والعوضات، إذ تمّ حسم الفائز في الساعات الأخيرة.

وكان كريستيانو رونالدو قد سجّل 5 أهداف في مسابقة دوري “روشن” السعودي خلال الشهر الماضي، كما قاد نادي النصر لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية (كأس الملك سلمان).

فيما ساهم أنس العوضات في فوز نادي الوحدات بلقب مسابقة السوبر، كما سجل هدف فوز فريقه على نادي مغير السرحان في مسابقة الدوري الأردني.

وتمّ ترشيح عبد الرزاق حمدالله، لاعب نادي اتحاد جدة، وروبرتو فيرمينو، لاعب نادي الأهلي السعودي، و4 لاعبين آخرين للجائزة، لكنّهم لم يحصلوا على نسب تصويت عالية.