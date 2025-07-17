رونالدو يحصد جائزتي لاعب الموسم وأفضل هدف في الدوري السعودي

إسطنبول: حصد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، الأربعاء، جائزتي لاعب الموسم وأفضل هدف، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بتصويت الجمهور، عن الموسم الماضي 2024/ 2025.

وتوج “صاروخ ماديرا”، بجائزة “لاعب الموسم” من اختيار الجمهور، بعد حصوله على لقب “رجل المباراة” في 15 مناسبة، وهو أعلى رقم خلال الموسم المكون من 34 جولة.

كما نال الهدف الثاني الذي سجله رونالدو في مرمى الرياض في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري، التي انتهت بفوز النصر 2-1، على أعلى نسبة تصويت من الجماهير بنسبة بلغت 19 بالمئة.

وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير/ كانون الثاني 2023، وحقق مع الفريق لقب البطولة العربية للأندية، وسجل 93 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق وحصل على لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين، وتم تمديد عقده لمدة موسمين حتى 2027.

وحصد الفرنسي نغولو كانتي، جائزة “مهارة الموسم”، عن لقطته الفنية خلال مباراة الاتحاد أمام الخليج في الجولة الخامسة، والتي أظهر فيها براعة في السيطرة والمراوغة تحت الضغط، قبل أن يشارك في بناء هدف ثالث رائع للعميد.

أما جائزة “أفضل تصد في الموسم”، فذهبت للصربي بريدراغ رايكوفيتش، حارس الاتحاد، بعد تصديه لتسديدة خطيرة من مالكوم، لاعب الهلال في الكلاسيكو ضمن الجولة الـ21.

(الأناضول)