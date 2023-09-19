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رونالدو يحقق حلم طفل إيراني- (فيديوهات)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، حلم طفل إيراني لم يتمكن من مقابلته عشية مواجهة “العالمي” ونادي برسيبوليس بدوري أبطال آسيا.

ونشر نادي النصر فيديو لرونالدو وهو يستقبل الطفل ويهديه قميصا لنادي النصر.

والتقط رونالدو صورا مع الطفل الذي احتفل على طريقة النجم البرتغالي الشهيرة “siuuu”.

 

كان الطفل الإيراني أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما ظهر في مقطع فيديو وهو يبكي بحرقة ومستاء لعدم تمكنه من دخول الفندق الذي تتواجد فيه بعثة النصر السعودي في العاصمة الإيرانية طهران، لمقابلة نجمه المفضل رونالدو.

وقد وصل نادي النصر إلى طهران يوم الإثنين، وذلك لمواجهة مضيفه برسيبوليس غدا الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

 

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