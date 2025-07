رونالدو يصل إلى مليار متابع على وسائل التواصل الاجتماعي- (تدوينة وفيديو)

الرياض: خطى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حاجز المليار متابع لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بمساعدة قناته الجديدة على موقع “يوتيوب” والتي اجتذبت أكثر من 60 مليون مشترك في غضون ثلاثة أسابيع فقط.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن رونالدو الذي سجل الهدف رقم 900 في مسيرته الأسبوع الماضي ليساعد البرتغال على الفوز 2-1 على كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، أصبح أول شخص يصل إلى مليار متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رونالدو عبر منصة إكس “لقد صنعنا التاريخ، مليار متابع! هذا أكثر من مجرد رقم، إنه شهادة على شغفنا المشترك ودوافعنا وحبنا للعبة وما هو أبعد من ذلك.

“لقد كنتم معي في كل خطوة في هذا الطريق، في الأوقات السعيدة والحزينة. هذه الرحلة هي رحلتنا. شكرا لكم على ثقتكم بي، ودعمكم لي، وكونكم جزء من حياتي”.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024