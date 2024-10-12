رونالدو يعزز رقمه القياسي في صدارة هدافي المنتخبات عبر التاريخ

وارسو: عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمه القياسي في صدارة هدافي المنتخبات عبر التاريخ برصيد 133 هدفا، بتسجيله هدفا في مرمى بولندا، ليقود منتخب بلاده لتحقيق فوز ثمين في عقر دار منافسه بـ3-1.

واستضاف ملعب “نارودوي” بالعاصمة البولندية وارسو، السبت، لقاء المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لمنتخبات المستوى الأول.

أنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، سجلهما برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 26 و37، وقلص بيوتر زيلينسكي الفارق للمنتخب البولندي في الدقيقة 78، قبل أن يسجل جان بدناريك بالخطأ في مرماه الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 88.

الفوز هو الثالث تواليا للبرتغال في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات بالعلامة الكاملة، بفارق 3 نقاط عن كرواتيا الوصيف، فيما تجمد رصيد بولندا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وفي منافسات المجموعة الرابعة، حقق المنتخب الإسباني فوزا صعبا على ضيفه الدنماركي بهدف دون رد، سجله مارتن زوبيمندي في الدقيقة 79.

كما سجل المنتخب الصربي أول انتصار له في البطولة بالفوز على ضيفه السويسري بهدفين دون رد، سجلهما نيكو ألفيدي بالخطأ في مرماه، وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 1+45، و61.

ويتصدر المنتخب الإسباني جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن الدنمارك، الوصيف، ويأتي المنتخب الصربي ثالثا برصيد 4 نقاط ثم سويسرا في المركز الرابع والأخير بدون أي نقاط.

(الأناضول)