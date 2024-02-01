رونالدو يغيب عن مواجهة ميسي في مباراة كأس موسم الرياض بسبب الإصابة

القاهرة: يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام فريق إنتر ميامي، الذي يضم بين صفوفه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة كأس موسم الرياض.

ولن يشارك رونالدو في المباراة الودية أمام إنتر ميامي المقرر إقامتها الخميس، بحسب ما قاله لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر مساء الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية أن رونالدو يعاني من إصابة في ربلة الساق (السمانة).

وقال كاسترو في مؤتمر صحافي: “كريستيانو في المرحلة الأخيرة من التعافي قبل أن يعود للانضمام للفريق. نتوقع أن يعود للفريق في الأيام المقبلة. لذلك سيغيب عن المباراة”.

ولعب ميسي، مع برشلونة لمدة 16 عاما، في حين لعب رونالدو في ريال مدريد لمدة تسع سنوات.

وفاز رونالدو وميسي، إجمالا، بـ13 جائزة من آخر 15 جائزة للكرة الذهبية، التي تقدم لأفضل لاعب في العالم.

وترك ميسي برشلونة في عام 2021 وانتقل لباريس سان جيرمان، قبل أن يرحل إلى إنتر ميامي العام الماضي. وترك رونالدو أوروبا قبل عام للعب مع نادي النصر السعودي.

ويزور ميامي السعودية في إطار فترة إعداد للموسم الجديد من الدوري الأمريكي، المقرر أن ينطلق يوم 21 شباط/ فبراير الحالي، حيث يستهله ميامي بخوض مباراة على أرضه.

أما النصر، فهو يحتل المركز الثاني في الدوري السعودي.

(د ب أ)