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 رونالدو يقتنص لقب هداف العالم في 2023

منذ ساعتين

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الرياض: يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من عامه الـ39، لكن قائد فريق النصر السعودي لا يزال مؤمنا بأن العمر مجرد رقم، مواصلا تحطيم الأرقام القياسية على الملاعب السعودية.

وأصبح رونالدو في صدارة هدافي العالم خلال 2023 قبل أيام من نهاية العام، بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء خلال الفوز الساحق للنصر على مضيفه الاتحاد 5-2 مساء الثلاثاء في الدوري السعودي.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف خلال عام 2023 إلى 53 هدفا، متفوقا على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ، ولكل منهما 52 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، الذي سجل 50 هدفا.

وتتبقى للنصر مباراة قبل نهاية العام أمام التعاون يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بينما تتبقى لهالاند مباراتان مع مانشستر سيتي أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد.

(د ب أ)

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