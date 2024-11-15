رونالدو يقود البرتغال للفوز على بولندا والتأهل لدور الثمانية بدوري الأمم

بورتو (البرتغال): ضمنت البرتغال التأهل إلى دور الثمانية في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوزها 5-1 على بولندا بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو، ضمن منافسات المجموعة الأولى اليوم الجمعة.

وافتتح رافائيل لياو التسجيل قبل مرور ساعة على عمر المباراة بضربة رأس قبل أن يضاعف رونالدو تقدم البرتغال من علامة الجزاء في الدقيقة 72.

وسجل صاحب الأرض ثلاثة أهداف في غضون ثماني دقائق عن طريق برونو فرنانديز وبيدرو نيتو وتسديدة بهلوانية من رونالدو، قبل أن يحرز دومينيك مارتشوك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 88.

وتتصدر البرتغال، التي لم تعرف طعم الخسارة، المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق ست نقاط أمام كرواتيا التي خسرت 1-صفر أمام إسكتلندا التي تتذيل المجموعة متساوية بأربع نقاط مع بولندا صاحبة المركز الثالث.

(رويترز)