رونالدو يكسر عقدة ألمانيا ويقود البرتغال للتأهل لنهائي دوري أمم أوروبا

ميونخ: سجل كريستيانو رونالدو هدفا حسم فوز البرتغال 2-1 على مضيفتها ألمانيا يوم الأربعاء، والتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل رونالدو (40 عاما) هدفه الدولي رقم 137 ليقود البرتغال إلى نهائي دوري الأمم للمرة الثانية، بعد فوزها بالنسخة الأولى من البطولة عام 2019، كما أن الفوز هو الأول للبرتغال على ألمانيا منذ عام 2000.

وتلتقي البرتغال في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين إسبانيا وفرنسا، الخميس.

وسيطرت ألمانيا على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكن التعادل السلبي ظل قائما في ظل تألق حارس مرمى البرتغال ديوغو كوستا.

وقدم الحارس بداية رائعة في الشوط الأول، إذ حرم ألمانيا وليون غوريتسكا من التقدم المبكر بعد أربع دقائق فقط من البداية بتصدٍ قوي لكرة منخفضة.

وأنقذ كوستا البرتغال مجددا بتصد مذهل لتسديدة نيك فولتيماد من مسافة قريبة. وبعدها بدقيقتين فقط، تصدى ببراعة لتسديدة أخرى من غوريتسكا.

وتقدمت ألمانيا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق فلوريان فيرتس الذي غابت عنه الرقابة الدفاعية داخل منطقة الجزاء واستغل كرة ساقطة من يوزوا كيميش، إذ صوبها في الشباك بضربة رأس.

وتعادلت البرتغال عن طريق البديل فرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 63، ثم سجل رونالدو الهدف الحاسم بعدها بخمس دقائق ليقود الضيوف إلى النهائي.

وبالنسبة لكونسيساو، حمل الفوز أهمية إضافية، إذ سجل والده سيرجيو ثلاثية في المرة الأخيرة التي فازت فيها البرتغال على ألمانيا، في بطولة أوروبا 2000.

وبدت ألمانيا عازمة على تغيير مسار المباراة عندما أطلق البديل كريم أديمي تسديدة قوية بقدمه اليسرى، لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لكوستا.

وكادت البرتغال أن تسجل هدفا ثالثا في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن حارس مرمى ألمانيا مارك أندريه تير شتيغن تصدى للكرة بشكل رائع.

(رويترز)