رونالدو يقود البرتغال لنهائي دوري الأمم بالفوز على ألمانيا

ميونيخ (ألمانيا): سجل كريستيانو رونالدو هدفا حسم فوز البرتغال 2-1 على مضيفتها ألمانيا اليوم الأربعاء والتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتقدّمت ألمانيا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق فلوريان فيرتس الذي غابت عنه الرقابة الدفاعية داخل منطقة الجزاء واستغل كرة ساقطة من يوزوا كيميش، إذ صوبها في الشباك بضربة رأس.

وتعادلت البرتغال عن طريق البديل فرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 63، ثم سجل رونالدو الهدف الحاسم بعدها بخمس دقائق ليقود الضيوف إلى النهائي.

وتلتقي البرتغال في النهائي المقرر يوم الأحد المقبل مع الفائز في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع بين إسبانيا وفرنسا غدا الخميس.

(رويترز)