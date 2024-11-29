رونالدو يقود النصر لاستعادة انتصاراته في الدوري السعودي

الرياض: قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى استعادة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين، بالفوز على ضيفه ضمك بهدفين نظيفين، الجمعة، بملعب “الأول بارك” في الجولة 12 للمسابقة.

وفرض “صاروخ ماديرا” نفسه نجما فوق العادة خلال اللقاء بتسجيل هدفي المباراة في الدقيقتين 17 من ركلة جزاء و79، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم كثاني أفضل هداف في المسابقة حتى الآن بفارق 3 أهداف خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وشهد اللقاء طرد المدافع الجزائري عبد القادر بدران لاعب ضمك، بعد تدخله العنيف على محمد سيماكان مدافع النصر في الدقيقة 54.

وتجاوز “العالمي”، بهذا الفوز، خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام القادسية بهدفين لواحد، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

(الأناضول)