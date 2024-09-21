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رونالدو يقود النصر للفوز على الاتفاق بثلاثية في الدوري السعودي

21 - سبتمبر - 2024

كريستيانو رونالدو

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الرياض: عاود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هز شباك المنافسين وقاد فريق النصر للفوز على مضيفه الاتفاق بثلاثية نظيفة، الجمعة، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو، الذي غاب عن المباراة الماضية أمام الشرطة بسبب وعكة صحية، الهدف الأول في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف سالم النجدي، الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 56 من تمريرة حاسمة للسنغالي ساديو ماني، قبل أن يسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا، الهدف الثالث في الدقيقة 70 بمساعدة ماني أيضا.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 8 نقاط، ليتقدم بها إلى المركز الرابع مؤقتا، في المقابل توقف رصيد الاتفاق عند 9 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

(الأناضول)

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