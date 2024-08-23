 رونالدو يكتب التاريخ بهدفه الـ50 مع النصر في الدوري السعودي- (فيديو)

الرياض: واصل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، تألقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، عقب تسجيله أول أهداف فريقه بالمسابقة لموسم 2024 / 2025.

وسجل رونالدو هدفا رائعا بعد ارتقاء مميز ليهز شباك الرائد بأول الأهداف في مباراتهما لحساب الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد، اليوم الخميس.

كريستيانو رونالدو يطير 🔝🇵🇹 الهدف الأول من كثير مقبل في #دوري_روشن_السعودي 💪 جولة #كأس_العالم_للرياضات_الإلكترونية pic.twitter.com/nTObubwz9F — دوري روشن السعودي (@SPL) August 22, 2024

وأصبح رونالدو ثالث لاعب أجنبي في تاريخ دوري المحترفين يسجل 50 هدفا أو أكثر مع النصر بعد عبد الرزاق حمدالله “77 هدفا” وأندرسون تاليسكا “56 هدفا”، وفقا لموقع (سبورت 24) الإلكتروني.

(د ب أ)