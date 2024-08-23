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 رونالدو يكتب التاريخ بهدفه الـ50 مع النصر في الدوري السعودي- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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الرياض: واصل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، تألقه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن)، عقب تسجيله أول أهداف فريقه بالمسابقة لموسم 2024 / 2025.

وسجل رونالدو هدفا رائعا بعد ارتقاء مميز ليهز شباك الرائد بأول الأهداف في مباراتهما لحساب الجولة الافتتاحية من الموسم الجديد، اليوم الخميس.

وأصبح رونالدو ثالث لاعب أجنبي في تاريخ دوري المحترفين يسجل 50 هدفا أو أكثر مع النصر بعد عبد الرزاق حمدالله “77 هدفا” وأندرسون تاليسكا “56 هدفا”، وفقا لموقع (سبورت 24) الإلكتروني.

(د ب أ)

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