رونالدو يواصل هز الشباك ويقود النصر لنهائي كأس الملك سلمان على حساب الشرطة العراقي

الرياض: قاد النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.

وتأهل النصر لنهائي المسابقة، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية، عقب فوزه 1 / صفر على الشرطة العراقي، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتقمص رونالدو دور البطولة في اللقاء عقب تسجيله هدف الفريق السعودي الوحيد في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، لينهي أحلام الفريق العراقي في الصعود للمباراة النهائية، ويواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة.

وكان رونالدو تمكن من التسجيل خلال اللقاءات الأربعة الأخيرة للنصر في البطولة، وذلك في شباك الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري في مرحلة المجموعات، ثم في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي بدور الثمانية، ثم أمام الشرطة اليوم.

ويلعب النصر في النهائي مع الفائز من المواجهة السعودية الخالصة بين الهلال والشباب، اللذين يلتقيان في مباراة المربع الذهبي الأخرى، في وقت لاحق اليوم.

(د ب أ)