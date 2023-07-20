روني: أرسنال واحد من أفضل الفرق في أوروبا

واشنطن: وصف نجم إنكلترا السابق واين روني، فريق أرسنال بأنه واحد من أفضل الفرق الأوروبية، كما أبدى بعض الاحباط بعد خسارة فريق نجوم الدوري الأمريكي، الذي يتولى تدريبه، أمامه بخماسية نظيفة مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينتش).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا اكتسح نجوم الدوري الأمريكي 5 / صفر في العاصمة الأمريكية واشنطن في مباراة ودية.

وشهدت المباراة مشاركة لاعبي الصفقتين الجديدتين لأرسنال وهما ديكلان رايس ويورين تيمبر في أول ظهور لهما منذ انضمامهما إلى النادي، وأبدى روني إعجابه بالفريق الزائر.

وقال مدرب فريق نجوم الدوري الأمريكي: “من الواضح أن النتيجة تعبر عن ما لدى أرسنال، وتظهر الإمكانيات التي يتمتع بها “.

وأضاف: “أعتقد أن فريق نجوم الدوري الأمريكي أظهر بعض التوتر والتردد، خاصة في الشوط الأول حينما اقتربنا من منطقتهم وحصلنا على بعض التسديدات الجيدة”.

وتابع روني: “أعتقد أنك رأيت الفارق، بالطبع حدث ذلك، أرسنال واحد من أفضل الفرق في أوروبا”.

وأوضح: “لكن نعم، كانت النتيجة محبطة بالنسبة لنا، لكنني أظن أن الحدث كان مهما للجماهير خاصة جماهير العاصمة الذين حضروا لمشاهدة لاعبين جيدين حقا”.

(د ب أ)