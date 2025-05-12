روني الطرابلسي لـ«القدس العربي»: يمكن تكرار التجربة التونسية في دولة فلسطينية تجمع بين المسلمين واليهود

تونس – «القدس العربي»: قال روني الطرابلسي الوزير السابق ونجل رئيس الطائفة اليهودية في جزيرة جربة إنه يمكن اتخاذ التجربة التونسية في العيش المشترك بين المسلمين واليهود كنموذج لأي دولة فلسطينية يمكن تأسيسها مستقبلاً، نافياً وجود مقاتلين من اليهود التونسيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «بالتأكيد يمكن تكرار تجربة التعايش بين المسلمين واليهود في تونس، وخاصة جزيرة جربة، في فلسطين. واليوم هناك مليونا عربي (عرب 48) يعيشون في إسرائيل، ويعملون مع الإسرائيليين بدون أي مشاكل. وبعد هذه الحرب لا نستطيع إلا الخروج بسلام عادل، والناس يجب أن تتعايش مع بعضها بكل احترام وتسامح وحرية».

وعلق الطرابلسي على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقوله: «هذه الحرب طالت كثيرا، ولا أعتقد أن أي إنسان لديه أدنى شعور بالإنسانية سيكون راضياً عما يحدث هناك، وأظن أنه يجب أن تتوقف الحرب في أقرب وقت ممكن. وأنا أقول دوما إن أكثر شعبين يستطيعان العيش معاً هما الشعب اليهودي والمسلم، وما يحدث اليوم غير منطقي، ونرجو أن يتدخل العقلاء ويقنعوا من يديرون هذه الحرب بإيقافها. وسندعو خلال موسم الغريبة هذا العام ليعم السلام في المنطقة قريبا جدا».

وكان نشطاء تونسيون نشروا صورا لمغن تونسي من الطائفة اليهودية يدعى شي ميموني قالوا إنه شارك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب «مجازر» في قطاع غزة، فيما أعلن المحامي هادي الحمدوني أنه تقدم بشكوى قضائية ضد ميموني وتونسيين آخرين (لم يذكر هويتهم) قال إنهم قاتلوا في صفوف الجيش الإسرائيلي، مطالبا بسحب الجنسية التونسية منهم.

نفى وجود تونسيين في صفوف الجيش الإسرائيلي

إلا أن الطرابلسي نفى وجود يهود تونسيين في الجيش الإسرائيلي، وعلق بالقول: «هذا كلام فيسبوك، وتزوير للواقع، البعض ينشر صورا (لجنود إسرائيليين) ويقول إنهم موجودون في جربة، وهذا غير صحيح. فهؤلاء ليسوا تونسيين وليسوا من سكان جربة ولا يحملون الجنسية التونسية، وليس هناك أي تونسي يقاتل مع الجيش الإسرائيلي».

كما نفى، في السياق، تعرضه هو أو أي من أفراد عائلته إلى اعتداء، في ظل المناخ المشحون عقب العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح بقوله: «هذا (حرب غزة) موضوع جيوسياسي، وأنا أساسا لا أتدخل في السياسة، وأنا أزور بانتظام العاصمة وجربة وأسير في الشوارع والأسواق دون أي خوف أو قلق أو مضايقات».

وعلق على حادثة الاعتداء على صائغ يهودي في جزيرة جربة بالقول: «أنا الآن في جربة، وزرت اليوم منزل الصائغ وهو مع عائلته الآن، فيما تحقق السلطات مع الجاني ونحن في انتظار نتائج التحقيق، ويجب التريث في البحث عن أسباب الحادثة، فالجميع يعرف أن 90 في المئة من العاملين في سوق الصاغة في تونس هم من الديانة اليهودية، ولكن الحادثة غير طبيعية وسابقة في جربة، وعلينا انتظار التحقيق -كما أسلفت- لنعرف ما الذي دفع الجاني للاعتداء على الصائغ».

وعلق على دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لحماية اليهود التونسيين، بالقول: «نحن لسنا معتادين على هذه التصريحات، فيهود تونس هم تحت حماية دولتهم التونسية، وهي الوحيدة فقط التي تستطيع تأمين الأقليات في البلاد، ولا يمكن أن نسمح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لتونس (وتصريح ساعر يدخل في هذا الإطار)، لأن اليهود التونسيين هم أبناء تونس، ودولتهم تحميهم».

وكانت السلطات التونسية أعلنت أخيراً إلغاء الاحتفالات في موسم الغريبة التي بدأت الأحد وتستمر لمدة أسبوع (حيث يزور آلاف اليهود سنوياً كنيس الغريبة في جربة)، مشيرة إلى أن المناسبة ستقتصر على ممارسة الطقوس الدينية في المعبد من قبل اليهود التونسيين فقط. وعلق الطرابلسي بالقول: «الحرب في غزة انعكست سلباً على الزيارات الدينية مثل موسم الغريبة، والوضع اليوم لا يسمح بمجيء الناس من الخارج، فسابقاً كان يأتي 7 أو 8 آلاف زائر للكنيس من الخارج، ولكن العدد هذا العام لن يتجاوز المئتي يهودي من فرنسا وإيطاليا، وهؤلاء معتادون على زيارة المعبد سنوياً، ولكنهم سيختصرون زيارتهم من أسبوع إلى أربعة أيام فقط، وغالبية الزوار هذا العام سيكونون من اليهود داخل تونس».

ورحب الطرابلسي بدعوة اليهود التونسيين المقيمين في إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية إلى العودة والاستثمار في تونس، وعلق بالقول: «هذه فكرة جيدة جداً، نتمنى من جميع أبناء تونس المجيء للاستثمار فيها، وليس هناك أي مشكلة في هذا الأمر، خاصة أن أغلب اليهود التونسيين لديهم جواز سفر تونسي ويستطيعون المجيء لبلادهم دون مشاكل».