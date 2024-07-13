روني: ويليامز يذكرني برونالدو ولامين يامال يشبهني

لندن: قارن النجم الإنكليزي السابق واين روني بين نيكو ويليامز جناح منتخب إسبانيا والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سبق له مزاملة روني في صفوف مانشستر يونايتد.

وكتب روني في عمود بصحيفة “ذي تايمز” البريطانية اليوم السبت، عشية المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بين إنكلترا وإسبانيا غدا الأحد على الاستاد الأولمبي في برلين، أن ويليامز سيكون مصدر تهديد كبيرا على إنكلترا في النهائي الأوروبي.

وأوضح “ويليامز بالنسبة لي لاعب استثنائي، يذكرني بكريستيانو رونالدو ، حينما كان شابا”.

وأضاف “إنه فتى كبير، إنه يستلم الكرة وأحيانا يحاول كثيرا لكن عادة ما يتخذ القرارات الصحيحة”.

وأشار “إنه مصدر تهديد كبير في المواقف الفردية ويسجل أهدافا أيضا، ينبغي على إنكلترا أن تتوخى الحذر منه”.

وأثنى روني على الإسباني الصاعد لامين يامال الذي أكمله عامه السابع عشر اليوم السبت كما أشاد بمواطنه الشاب كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد.

وأشار “لامين يامال مفعم بالثقة بعد هدفه المذهل في شباك فرنسا، ويذكرني بعض الشيء بما كنت عليه في يورو 2004”.

وختم حديثه بالقول “منتخب إنكلترا عليه أن يدافع بشكل جيد على الأطراف أمام إسبانيا، لأن جناحيها الشابين الرائعين يشكلان التهديد الرئيسي”.

(د ب أ)