رويترز تفوز بجائزة بولك لكشفها مخالفات بشركات إيلون ماسك

واشنطن: حصل صحفيون بوكالة رويترز على جائزة جورج بولك لكشفهم كيف ألحقت عمليات التصنيع في شركات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الضرر بالمستهلكين والعمال وحيوانات المختبرات.

تحتفي جوائز بولك المرموقة، التي تقدمها جامعة لونج آيلاند في الولايات المتحدة، بالإنجازات الاستثنائية في مجال الصحافة، مع التركيز بشكل خاص على التقارير الاستقصائية التي تخدم المصلحة العامة.

وكَرَّمَ القائمون على الجائزة فريقاً عالمياً من صحفيي رويترز، في فئة تقارير الأعمال عن تغطيتهم لأسلوب عمل شركات ماسك، سبيس إكس وتسلا ونيورالينك.

The staff of Reuters has received a George Polk Award for its coverage of how Elon Musk’s manufacturing operations harmed consumers, workers and laboratory animals https://t.co/zzwNzftr1P

