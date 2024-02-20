اقتصاد | أخبار

رويترز تفوز بجائزة بولك لكشفها مخالفات بشركات إيلون ماسك

20 - فبراير - 2024

حجم الخط
0

واشنطن: حصل صحفيون بوكالة رويترز على جائزة جورج بولك لكشفهم كيف ألحقت عمليات التصنيع في شركات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الضرر بالمستهلكين والعمال وحيوانات المختبرات.

تحتفي جوائز بولك المرموقة، التي تقدمها جامعة لونج آيلاند في الولايات المتحدة، بالإنجازات الاستثنائية في مجال الصحافة، مع التركيز بشكل خاص على التقارير الاستقصائية التي تخدم المصلحة العامة.

وكَرَّمَ القائمون على الجائزة فريقاً عالمياً من صحفيي رويترز، في فئة تقارير الأعمال عن تغطيتهم لأسلوب عمل شركات ماسك، سبيس إكس وتسلا ونيورالينك.

وكشفت سلسلةُ التحقيقات والانفرادات الصحفية عن وقوع عددٍ متزايد من إصابات العمال، ووفاة شخص واحد في شركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ، وإساءة معاملة حيوانات المختبرات في شركة نيورالينك لزراعة الشرائح الدماغية.

ووجدت تحقيقات أخرى أن تسلا، رائدة صناعة السيارات الكهربائية، تستّرت على عيوب خطيرة في الأجزاء المسؤولة عن التوجيه والتعليق، وتلاعبت بتقديرات المسافة المبينة بلوحة القيادة، وانتهكت خصوصية قائدي السيارات من خلال مشاركة الصور الحساسة التي سجلتها سياراتهم، وتركت عملاء شركة “تسلا للتأمين” ينتظرون شهوراً للحصول على مطالبات بالتعويضات.

وكان للتقارير الحصرية التي أعدّتها رويترز تأثيرٌ واسع النطاق، ما أدى إلى إجراء تحقيقات في الولايات المتحدة وأوروبا وتوجيه دعوات إلى أعضاء مجلسي الكونغرس لاتخاذ إجراءات إزاء تلك التقارير، إلى جانب العديد من الدعاوى القضائية الجماعية التي رفعها المستهلكون.

وفتح المدّعون الاتحاديون تحقيقاً فيما إذا كانت تسلا قد ضخّمت تقديرات مدى القيادة بسياراتها، بعد أن ذكرت رويترز في تقاريرها أنها تلاعبت بخوارزمية عدّاد قياس المسافة بالسيارة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البرازيل تبدأ تطبيق الأمر القضائي بحجب منصة إكس
31 - أغسطس - 2024
إيلون ماسك يترقب حجب إكس في البرازيل مع تصاعد خلاف قانوني مع قاض
30 - أغسطس - 2024
ترامب يعتزم ضم إيلون ماسك إلى حكومته 
27 - أغسطس - 2024
عن تحالف إيلون ماسك ودونالد ترامب
26 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية