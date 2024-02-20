رويترز تفوز بجائزة بولك لكشفها مخالفات بشركات إيلون ماسك

واشنطن: حصل صحفيون بوكالة رويترز على جائزة جورج بولك لكشفهم كيف ألحقت عمليات التصنيع في شركات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الضرر بالمستهلكين والعمال وحيوانات المختبرات.

تحتفي جوائز بولك المرموقة، التي تقدمها جامعة لونج آيلاند في الولايات المتحدة، بالإنجازات الاستثنائية في مجال الصحافة، مع التركيز بشكل خاص على التقارير الاستقصائية التي تخدم المصلحة العامة.

وكَرَّمَ القائمون على الجائزة فريقاً عالمياً من صحفيي رويترز، في فئة تقارير الأعمال عن تغطيتهم لأسلوب عمل شركات ماسك، سبيس إكس وتسلا ونيورالينك.

The staff of Reuters has received a George Polk Award for its coverage of how Elon Musk’s manufacturing operations harmed consumers, workers and laboratory animals https://t.co/zzwNzftr1P — Reuters (@Reuters) February 19, 2024

وكشفت سلسلةُ التحقيقات والانفرادات الصحفية عن وقوع عددٍ متزايد من إصابات العمال، ووفاة شخص واحد في شركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ، وإساءة معاملة حيوانات المختبرات في شركة نيورالينك لزراعة الشرائح الدماغية.

ووجدت تحقيقات أخرى أن تسلا، رائدة صناعة السيارات الكهربائية، تستّرت على عيوب خطيرة في الأجزاء المسؤولة عن التوجيه والتعليق، وتلاعبت بتقديرات المسافة المبينة بلوحة القيادة، وانتهكت خصوصية قائدي السيارات من خلال مشاركة الصور الحساسة التي سجلتها سياراتهم، وتركت عملاء شركة “تسلا للتأمين” ينتظرون شهوراً للحصول على مطالبات بالتعويضات.

وكان للتقارير الحصرية التي أعدّتها رويترز تأثيرٌ واسع النطاق، ما أدى إلى إجراء تحقيقات في الولايات المتحدة وأوروبا وتوجيه دعوات إلى أعضاء مجلسي الكونغرس لاتخاذ إجراءات إزاء تلك التقارير، إلى جانب العديد من الدعاوى القضائية الجماعية التي رفعها المستهلكون.

وفتح المدّعون الاتحاديون تحقيقاً فيما إذا كانت تسلا قد ضخّمت تقديرات مدى القيادة بسياراتها، بعد أن ذكرت رويترز في تقاريرها أنها تلاعبت بخوارزمية عدّاد قياس المسافة بالسيارة.

(رويترز)