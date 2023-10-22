رويترز: معضلة إيران.. كيف تبقى بعيدة عن حرب إسرائيل على “حماس”؟

المشهد على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تشهد المنطقة مناوشات محدودة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية- ا ف ب

دبي: أَصْدَرَتْ إيران، في 15 أكتوبر تشرين الأول، تحذيراً علنياً وحاداً لعدوها اللدود إسرائيل، عندما قال وزير خارجيتها: “أوقفوا هجومكم على غزة وإلا سنضطر إلى اتخاذ إجراء”.

وبعد ساعات فقط، خففت بعثة الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة لهجتها المتشددة، وطمأنت العالم بأن قواتها المسلحة لن تتدخل في الصراع ما لم تهاجم إسرائيل مصالح إيران أو مواطنيها.

ووفقاً لتسعة مسؤولين إيرانيين على اطلاع مباشر على طريقة التفكير داخل المؤسسة الدينية الحاكمة، فإن إيران، الداعمة منذ فترة طويلة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي تدير قطاع غزة، تجد نفسها أمام معضلة، بينما تحاول إدارة الأزمة المتفاقمة.

إيران باركت ضربات محدودة يشنّها “حزب الله”، وهجمات ضيقة النطاق تشنها جماعات أخرى حليفة على أهداف أمريكية، مع تفادي أي تصعيد كبير من شأنه أن يجر إيران نفسها إلى الصراع

وأوضح المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المناقشات في طهران، أن الوقوف موقف المتفرج وقت أي اجتياح بري إسرائيلي واسع لقطاع غزة من شأنه أن يقوّض بشكل كبير الإستراتيجية التي تتبعها إيران منذ أكثر من أربعة عقود، والمتعلقة ببسط نفوذها وتعزيزه إقليمياً.

لكن أيضاً من الممكن أن يكبّد أيُّ هجوم كبير ضد إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، إيران خسائر فادحة، ويثير غضباً شعبياً ضد المؤسسة الدينية الحاكمة، في دولة تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية،

حسبما قال المسؤولون، الذين استعرضوا مختلف الأولويات العسكرية والدبلوماسية والداخلية التي تعمل المؤسسة على الموازنة بينها.

وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين إنه تم التوصل إلى توافق في الآراء بين كبار صنّاع القرار في إيران في الوقت الحالي على إعطاء مباركتهم للضربات المحدودة التي يشنّها “حزب الله” اللبناني عبر الحدود ضد أهداف عسكرية إسرائيلية، على بعد أكثر من 200 كيلومتر من غزة، فضلاً عن هجمات ضيقة النطاق تشنها جماعات أخرى حليفة في المنطقة على أهداف أمريكية، مع تفادي أي تصعيد كبير من شأنه أن يجر إيران نفسها إلى الصراع.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وحيد جلال زاده، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، قوله يوم الأربعاء: “إننا على اتصال مع أصدقائنا حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله… وموقفهم هو أنهم لا يتوقعون منا تنفيذ عمليات عسكرية”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلب للتعليق على طريقة تعامل البلاد مع الأزمة، كما رفضت السلطات العسكرية الإسرائيلية التعليق.

ويبدو الأمر لإيران أشبه بالسير على خيط رفيع.

فقد أوضحت المصادر أن خسارة قاعدة قوة أسستها إيران في القطاع الفلسطيني عبر “حماس” وجماعة “الجهاد الإسلامي”، على مدى ثلاثة عقود، من شأنها أن تحدث صدعاً في خطط إيران، التي قامت ببناء شبكة جماعات مسلحة تعمل بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط، من “حزب الله” في لبنان، إلى الحوثيين في اليمن.

وقال ثلاثة من المصادر إنه يمكن أن يُنظر إلى التقاعس الإيراني على الأرض على أنه علامة ضعف من جانب تلك الجماعات الحليفة، التي تمثل سلاح نفوذ ظهران الرئيسي في المنطقة منذ عقود. وتابعوا أن هذا قد يؤثر أيضاً على مكانة إيران التي طالما دافعت عن القضية الفلسطينية، وترفض الاعتراف بإسرائيل، وتعتبرها محتلاً خسيساً.

وقال آفي ميلاميد، المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية، والمفاوض خلال الانتفاضتين الأولى والثانية: “يواجه الإيرانيون معضلة ما إذا كانوا سيرسلون حزب الله إلى القتال من أجل محاولة إنقاذ ذراعهم في قطاع غزة، أو ربما سيتركون هذه الذراع ويتخلون عنها”.

وتابع: “الإيرانيون في هذه النقطة… حساب المخاطر”.

أصبح شعار “لا غزة ولا لبنان..” رائجاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، ما يسلّط الضوء على شعور بالإحباط من نهج المؤسسة الدينية الحاكمة في تخصيص موارد البلاد

البقاء هو الأولوية القصوى

تواجه الأهداف الإستراتيجية الإيرانية اعتبارات عسكرية آنية، إذ تقوم إسرائيل، منذ الهجوم الذي شنته “حماس” في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وأسفر عن مقتل 1400 في إسرائيل، بشن ضربات جوية غير مسبوقة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 4300 حتى الآن.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل، صاحبة القوة العسكرية الكبرى، لديها ترسانة نووية، رغم أنها لا تؤكد هذا أو تنفيه، كما أنها تتمتع بدعم من الولايات المتحدة، التي نشرت حاملتي طائرات وطائرات مقاتلة في شرق البحر المتوسط لأسباب من بينها توجيه تحذير لإيران.

وقال دبلوماسي إيراني كبير: “بالنسبة لكبار القادة في إيران، خاصة الزعيم الأعلى (آية الله علي خامنئي)، فإن الأولوية القصوى هي بقاء الجمهورية الإسلامية”.

وأضاف: “ولهذا السبب تستخدم السلطات الإيرانية لهجة قوية ضد إسرائيل منذ بداية الهجوم، لكنها تمتنع عن التدخل العسكري المباشر، على الأقل حتى الآن”.

ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، تبادلَ “حزب الله” إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 14 من مقاتلي الحزب.

وقال مصدران مطلعان على تفكير “حزب الله” إن هذه الدرجة المنخفضة من العنف تهدف إلى إبقاء القوات الإسرائيلية منشغلة دون فتح جبهة جديدة كبيرة، ووصفَ أحدهما هذا التكتيك بأنه مثل شنّ “حروب صغيرة”.

ولم يلق زعيم “حزب الله” حسن نصر الله، الذي عادة ما يطلق تهديدات ضد إسرائيل في خطاباته، أي كلمة علنية منذ اندلاع الأزمة.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى ومصدر أمني غربي لـ “رويترز” إن إسرائيل لا تريد مواجهة مباشرة مع طهران، وأنه على الرغم من قيام الإيرانيين بتدريب “حماس” وتسليحها، فإنه لا يوجد مؤشر على أن الجمهورية الإسلامية كانت على علم مسبق بهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ونفى الزعيم الإيراني الأعلى خامنئي تورط إيران في الهجوم، لكنه أشاد بما تسبب فيه من أضرار لإسرائيل.

وقالت المصادر الأمنية الإسرائيلية والغربية إن إسرائيل لن تهاجم إيران إلا إذا تعرضت لهجوم مباشر من قبل قوات إيرانية من إيران، لكنها حذرت من أن الوضع قابل للاشتعال، وأن أي هجوم على إسرائيل يتسبب في خسائر فادحة من جانب “حزب الله” أو وكلاء لإيران في سوريا أو العراق يمكن أن يقلب هذه المعادلة.

وأضاف أحد المصادر الإسرائيلية أن أي سوء تقدير من جانب إيران، أو أي من الجماعات المتحالفة معها، لنطاق أي هجوم بالوكالة سيكون كفيلاً بتغيير نهج إسرائيل.

لا قوات أمريكية على الأرض

أوضح مسؤولون أمريكيون أن هدفهم هو منع تفاقم الصراع وردع الآخرين عن مهاجمة المصالح الأمريكية، مع إبقاء الخيارات متاحة أمام واشنطن.

وفي طريق عودته من زيارة إلى إسرائيل، يوم الأربعاء، نفى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل قاطع تقريراً إعلامياً إسرائيلياً ذكرَ أن مساعدي الرئيس الأمريكي أوضحوا لإسرائيل أنه إذا بدأت جماعة “حزب الله” حرباً، فإن الجيش الأمريكي سينضم إلى نظيره الإسرائيلي في قتال الجماعة اللبنانية.

وقال بايدن للصحفيين، في أثناء توقفه للتزود بالوقود في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية، بخصوص التقرير الإسرائيلي: “هذا غير صحيح.. لم يُصرح بذلك قط”.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي مجدداً أن واشنطن تريد احتواء الصراع.

وقال كيربي للصحفيين في أثناء التزود بالوقود: “لا توجد نية لنشر قوات أمريكية على الأرض في القتال”.

وقال جون ألترمان، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية والذي يرأس الآن برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، إن القادة الإيرانيين سيشعرون بالضغط لإظهار دعم ملموس لحركة “حماس” وليس مجرد إطلاق خطابات رنانة، لكنه حذر من احتمال تطور الأحداث وخروجها عن السيطرة.

وأضاف: “بمجرد دخولك هذه البيئة، تحدث أشياء وتكون هناك عواقب لم يكن أحد يريدها… الجميع في حالة تحفز”.

وزادت الأزمة أيضاً من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية في الولايات المتحدة وخارجها، ما عزز الطلب على أصول “الملاذ الآمن”، مثل الذهب والسندات الحكومية الأمريكية والفرنك السويسري. ولا يزال رد فعل السوق ضعيفاً حتى الآن، لكن بعض المستثمرين يحذرون من أن ذلك قد يتغير تغيراً جذرياً إذا تصاعدت حرب غزة وتحولت إلى صراع أوسع في المنطقة.

أدى اتفاق المصالحة بين إيران والسعودية إلى تعقيد الأمور بالنسبة للقادة في طهران، الذين يريدون تجنّب تعريض هذا “التقدم الهش” للخطر

لا غزة ولا لبنان

أدى اتفاق المصالحة الذي توسطت فيها الصين بين إيران والسعودية إلى تعقيد الأمور بالنسبة للقادة في طهران، الذين يريدون تجنّب تعريض هذا “التقدم الهش” للخطر، وفقاً لمسؤول كبير سابق مقرب من كبار صناع القرار في إيران.

وفي الوقت نفسه، يمكن للشعب الإيراني نفسه أن يلعب دوراً في الأحداث التي تتكشف في أنحاء المنطقة.

وقال مسؤولان، في تصريحات منفصلة، إن حكّام إيران لا يستطيعون تحمّل تبعات التدخل المباشر في الصراع، بينما يواجهون صعوبة في تهدئة وكبح معارضة متصاعدة في الداخل بسبب المشكلات الاقتصادية والقيود الاجتماعية. وشهدت البلاد اضطرابات لعدة أشهر، في أعقاب مقتل شابة إيرانية أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها، العام الماضي وبسبب حملة القمع المستمرة التي تشنها الدولة على المعارضة.

وقد دفعت المشكلات الاقتصادية الناجمة بشكل رئيسي عن العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة عدداً كبيراً من الإيرانيين إلى انتقاد السياسة المستمرة منذ عقود، والمتمثلة في إرسال أموال إلى وكلاء طهران لتوسيع نفوذ الجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط.

ولسنوات، أصبح شعار “لا غزة ولا لبنان.. أضحي بحياتي من أجل إيران” شعاراً رائجاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران، ما يسلّط الضوء على شعور الناس بالإحباط من نهج المؤسسة الدينية الحاكمة في تخصيص موارد البلاد.

وقال المسؤول الإيراني الكبير السابق: “يؤكد موقف إيران المعقد على التوازن الدقيق الذي يجب أن تحافظ عليه بين المصالح في المنطقة والاستقرار الداخلي”.

(رويترز)