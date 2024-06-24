رويدا عطية تصدم جمهورها بخبر مفاجئ

بيروت- “القدس العربي”:

فاجأت النجمة السورية رويدا عطية جمهورها العربي بخبر اعتزالها الفن نهائيا، بعدما كانوا يأملون ويترقبون عودتها إلى الحفلات الفنية والإصدارات الغنائية الجديدة التي ابتعدت عنها في المرحلة الماضية وعن التواصل مع متابعيها بعد زواجها وإنجابها ولدها الوحيد زين، إلى أن أتى الخبر المفاجئ من قبلها، قائلة: “لن أعود خلص.. سأكمل مسيرتي كأم، الله يحفظ ابني ويحفظ كل أولاد العالم”.

وأحدث خبر اعتزال رويدا عطية صدمة في الأوساط الفنية، نظراً لما تتمتع به من طاقات غنائية مميزة معجونة بالأصالة والطرب والتراث، حيث شكّلت هوية فنية خاصة بها بعد أن عرفها وتابعها الجمهور من خلال إصداراتها الغنائية وحفلاتها وصوتها وحضورها والكاريزما التي تمتعت بها منذ مشاركتها في برنامج “سوبر ستار” وصولاً إلى شهرتها وشعبيتها التي تميزت بها بسبب نجاحها في مختلف الألوان الغنائية، ففرضت نفسها في مختلف الألوان والأنماط الموسيقية والغنائية التي قدمتها عبر مجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الألوان الطربية والشعبية والكلاسيكية.

ومن أبرز وأشهر أغنيات رويدا عطية “شو سهل الحكي”، و”بلا حب”، و”تعبت معاك”، و”من نظرة”، و”كيفك يا حب”، و”حدا تاني”، و”على الماني”، و”الرقصة الأولى”، و”حياتي ملكي”، وسواها. كما شاركت مع عملاق الفن الراحل وديع الصافي في ديو غنائي وطني مميز بعنوان “هيدا لبنان” عبّرت من خلاله عن محبتها وعشقها للبنان.