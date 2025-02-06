ريابكوف: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو

موسكو: رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الولايات المتحدة هي من يتوجب عليها اتخاذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا، مؤكدا استعداد موسكو للتفاوض “بأسلوب خشن” مع واشنطن.

وقال ريابكوف في تصريحات للصحافيين إن “الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الثنائية، أي التفاوض بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، يجب أن تخطوها الولايات المتحدة”، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضاف: “منفتحون على الحوار، ومستعدون للتفاوض بأسلوب مساومة خشن، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض ومصالحنا الوطنية المحددة مسبقا بالتاريخ والجغرافيا، ولذا فإن القرار والخيار هو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه”.

واعتبر ريابكوف أن الدعوات إلى “الهرولة إلى حضن الإدارة الجديدة” في الولايات المتحدة تأتي بنتائج عكسية، وتنبع من افتراض خاطئ مفاده أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة “بأي ثمن”.

وفي وقت سابق، أكد ترامب، أنه يرغب في إنهاء ملف الصراع الأوكراني، من خلال الاجتماع والحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن التسوية وفي وقت قريب.

وأعلنت روسيا أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيسين، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي تقدم في هذا الخصوص، خلال الأيام الأخيرة.

(د ب أ)