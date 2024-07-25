رياضي فلسطيني: فرنسا لا تعترف بدولتنا لكنني سألوح بعلمي في الأولمبياد- (فيديوهات)

باريس: قال السباح الفلسطيني يزن البواب المشارك في أولمبياد باريس 2024 إن “فرنسا لا تعترف بدولة فلسطين”، وإنه جاء ليلوح بعلم بلاده في الأولمبياد.

وفي حديثه، الخميس، أعرب البواب عن سعادته بالترحيب الحماسي الذي تلقته البعثة الرياضية الفلسطينية في مطار شارل ديغول بالعاصمة باريس.

وأفاد بأن الشرطة الفرنسية لا تسمح بحمل علم فلسطين في الاحتجاجات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، لكنها عاجزة عن منعه في الحفل الرياضي.

وردا على سؤال حول العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الرياضي الفلسطيني: “أنا لا أدلي بتصريحات سياسية، لكننا بشر أيضا، أعطونا حقوق الإنسان الممنوحة للآخرين”.

وأضاف: “عليهم أن يدركوا بأننا نتحرك ونحن واعين بأننا 15 مليون شخص بلا وطن”.

وأكد البواب على حبه لأبناء وطنه ولكل مَن يدعمهم من جميع أنحاء العالم، وأردف: “نحن بشر، ومع ذلك، لا نعامل مثل البشر”.

وتابع: “عندما يتعلق الأمر بالرياضة، فيجب عليهم أن يفهموا أننا متساوون مع الآخرين”.

من جانبه أعرب لاعب الجودو الفلسطيني فارس بدوي عن سعادته البالغة بتمثيل بلاده في باريس.

وقال: “أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، رحبوا بنا ترحيبا كبيرا، وآمل أن نتمكن من تمثيل بلدنا بأفضل صورة”.

أما الملاكم وسيم أبو سل فلفت إلى أنه أول ملاكم يمثل فلسطين في الأولمبياد.

وقال: “نحن اليوم في باريس، أشعر وكأنني بين أهلي هنا، كل الناس هنا جاءوا من أجلنا. أشكرهم جميعا”.



وتنطلق في فرنسا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 المعروفة بـ “أولمبياد باريس” في 26 يوليو/ تموز الجاري وتستمر حتى 11 أغسطس/ آب المقبل.

(وكالات)