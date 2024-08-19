رياض الشعيبي لـ”القدس العربي”: سعيّد اختار منافسيه في الانتخابات وفوزه فيها لن يكون مشروعا

تونس – “القدس العربي”: قال رياض الشعيبي القيادي في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص التونسية إن الرئيس قيس سعيد اختار “منافسيه” في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه اعتبر أنه في حال فوزه فإن شرعيته ستكون “مهزوزة ومشكوكا فيها”.

ولم توافق هيئة الانتخابات حتى الآن سوى على ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، هم قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، مقابل رفضها لـ14 ملفا لمرشحين آخرين، ويتوقع أن يتقدم ستة مرشحين تم رفض ملفاتهم بطلب استئناف لطعونهم القضائية بعد رفضها (في حكم ابتدائي) من قبل المحكمة الإدارية.

وقال الشعيبي، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “أصبح واضحا أن السلطة اختارت منافسيها في الانتخابات الرئاسية القادمة، وكان معيارها الوحيد في ذلك هي عدم قدرتهم على منافستها وتسهيل مرور مرشحها (الرئيس سعيد)”.

واستدرك بقوله: “لكننا ما زلنا نأمل أن تنصف المحكمة الادارية في طورها الاستئنافي المرشحين المتبقين، ليكون هناك عرض معقول يمكن الاختيار على أساسه. وكما هو معلوم، فإن جبهة الخلاص لم تقدم مرشحا من داخلها ولا من خارجها، والأرجح أن تتجه للمقاطعة إذا استمرت الخروقات الجسيمة لشروط الانتخابات الحرة والنزيهة”.

وحول خيارات جبهة الخلاص في حال فوز الرئيس قيس سعيد بفترة رئاسية جديدة، قال الشعيبي: “إذا حصل وفاز الرئيس الحالي بالانتخابات الرئاسية فلن يكون فوزا مستحقا، لذلك ستكون شرعيته مهزوزة ومشكوكا فيها، ولن يصدقه أي أحد وهو يتحدث عن أغلبية الناخبين الذين منحوه ثقتهم، أو أن القرارات التي يتخذها هي باسم الشعب التونسي. ولعلها المرة الاولى التي سنواجه فيها أزمة شرعية سياسية وانتخابية منذ ثورة 2011”.

وأضاف: “أما عن مستقبل جبهة الخلاص واستمرار نضالها ضد استبداد السلطة، فما دامت لم تستكمل مهمتها فإن استمرارها أمر مفروغ منه، وإن كانت وسائل عملها -لا شك- ستتطور بتطور الظرفية السياسية في البلاد”.