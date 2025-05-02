رياض محرز: أنا محظوظ بـ “الأهلي” السعودي

الرياض: أعرب الجزائري رياض محرز لاعب النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، عن طموحاته الكبيرة في التتويج باللقب القاري، حينما يلتقي فريقه مع كاواساكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، غدا السبت، على ستاد مدينة عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الإنماء”.

ويطمح الأهلي للتتويج باللقب الآسيوي الكبير للمرة الأولى في تاريخه، فيما يسعى “محرز” لإضافة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة إلى القائمة الطويلة من البطولات التي توج بها، والتي تتضمن لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ولقب كأس الأمم الإفريقية مع الجزائر.

ويعد “محرز” أحد أبرز نجوم دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث أنه هو صاحب العدد الأكبر من مساهمات الأهداف في البطولة خلال هذه النسخة، حيث سجل 9 أهداف وساهم بصناعة 8 أهداف.

وقال محرز في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة النهائية :”منذ اللحظة الأولى أردنا جميعا الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة والبحث عن تحقيق اللقب، لدينا الرغبة الحقيقية والجادة من أجل الصعود كأبطال على منصة التتويج”.

وأضاف :”أنا محظوظ في اللعب ضمن فريق يبحث دائما عن تحقيق الانتصارات، وعلينا أن نحقق الإنجاز الذي طال انتظاره لاسيما بعد الوصول إلى النهائي من قبل دون الفوز باللقب، وأمامنا خطوة واحدة فقط لتحقيق ذلك”.

وعن فريق كاواساكي فرونتال، قال محرز: إنهم فريق جيد بما فيه الكفاية، ووصولهم إلى المباراة النهائية يؤكد ذلك”.

وأضاف :”علينا التركيز في التعامل مع اللقاء والانتباه جيدا لكافة التفاصيل الدقيقة ومحاولة التغلب على التحديات التي قد تواجهنا”.

وعن إقامة الأدوار النهائية اعتبارا من ربع النهائي بنظام التجمع؛ قال محرز :”أنا معجب بهذا النظام، ونحن دائما على أتم الاستعداد، ونحظى بدعم جماهيري رائع ونتطلع لحضور المزيد من الجماهير لدعمنا في النهائي”.

(د ب أ)