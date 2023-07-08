رياض محرز يبعثر أوراق غوارديولا في الميركاتو

لندن-“القدس العربي”: كشفت مصادر صحافية فرنسية، آخر مستجدات مستقبل الساحر الجزائري رياض محرز، بعد الأنباء المتداولة على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، عن موافقته على الانتقال إلى صفوف نادي أهلي جدة ، ضمن نجوم الصف الأول في أوروبا المطلوبين على وجه السرعة في دوري روشن بثوبه الجديد.

وفي آخر تحديث لهذه الرواية، نقلت الصحف والمواقع الجزائرية عن موقع “سبورت” الفرنسي، أن قائد محاربي الصحراء، وافق بالفعل على البنود الشخصية في عقده مع النادي المُلقب بـ “قلعة الكؤوس”، ولا يتبقى سوى انتزاع موافقة الفيلسوف بيب غوارديولا وأصحاب القرار في مانشستر سيتي، وذلك بعد التقدم بعرض آخر أكثر إقناعا من الأول، الذي لم يُعلق عليه النادي السماوي، لضعف القيمة المادية.

وبحسب نفس المصدر، فإن موقف صاحب الـ32 عاما، تسبب بشكل أو بآخر في بعثرة أوراق وخطط غوارديولا في الميركاتو الصيفي، وذلك ليس فقط لحاجة بطل الثلاثية لخدمات وخبرة رياض في الموسم الجديد، بل أيضا لصعوبة التخلي عن اثنين لاعبين في نفس المركز، بعد اعترافه الضمني بخروج برناردو سيلفا الوشيك، نزولا لرغبة اللاعب في البحث عن تحد جديد مع باريس سان جيرمان أو يلم شمله بزميل الأمس إلكاي غوندوغان في برشلونة.

وأشار الموقع إلى احتمال تأجيل الصفقة للعام القادم، وذلك في حال استخدم غوارديولا صلاحياته، بتجاهل العرض الثاني، ومطالبة لاعبه بالالتزام بعقده الممتد لمنتصف العام 2025، مقابل ما وُصفت بالوعود أو الضمانات، بمنحه دقائق لعب أكثر في الموسم الجديد، بعدما تحول إلى لاعب بديل في مباريات السيتي الحاسمة في موسم الثلاثية التاريخية.

أما صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقالت مساء الجمعة، إن ذهاب رياض إلى المملكة، لم يعد سوى مسألة وقت، بعد اتفاق وكيل أعماله مع وسطاء النادي الأهلاوي على كافة تفاصيل العقد، بما في ذلك الأمور المادية، بحصوله على راتب أسبوعي يلامس النصف مليون يورو، أو أكثر من 22 مليون بنفس العملة في الموسم الواحد.

ومعروف أن محرز انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018، قادما من ليستر سيتي مقابل رسوم تجاوزت الـ60 مليون إسترليني، وخلال هذه الفترة ساهم في فوز الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزهم البريميرليغ في 4 مناسبات وفك عقدة كأس دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، كأول لاعب عربي يتمكن من تحقيق الثلاثية في إنكلترا، غير أنه ساهم في تسجيل أكثر من 100 هدفا، منهم 78 من توقيعه وعشرات التمريرات الحاسمة، من مشاركته في 236 مباراة في مختلف المسابقات.