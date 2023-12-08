رياض محرز يرد على استبعاده من جائزة أفضل لاعب أفريقي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:
أثار استبعاد النجم الجزائري رياض محرز، والحارس المغربي ياسين بونو ثنائي الأهلي والهلال السعوديين، من القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، جدلا بين المتابعين.
ورشح الاتحاد الأفريقي الثلاثي المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين، للمنافسة النهائية على جائزته السنوية.
ووصف الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، “استبعاد” محرز من القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا، بـ”المهزلة” والأمر المثير للاشمئزاز.
دراجي استعرض عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أرقام محرز في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع مانشستر سيتي الإنكليزي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، بتسجيله 17 هدفا وصناعته 19 آخرين، مع تتويجه بالثلاثية التاريخية “الدوري الإنكليزي، أبطال أوروبا، كأس الاتحاد”، قائلا: “يبدو أن معاير التتويج بالجائزة تغيرت”.
مهزلة ..
رياض محرز يقصى من التواجد ضمن القائمة المصغرة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في افريقيا التي يبدو أن معاير التتويج بها تغيرت ، واتحاد الجزائر الفائز بكأس الكاف وكأس السوبر الافريقي يقصى بدوره من المنافسة على لقب أفضل نادي، في سابقة شكلت فضيحة كبرى صدمت الأسرة الكروية…
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 7, 2023
من جانبه، نشر رياض محرز، ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، يتضمن مقطع فيديو يظهر مهاراته الفنية، خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي.
وظهر محرز في بداية هذا الفيديو، وهو يوجه إشارات “الصمت” أو “السكوت”، الأمر الذي فسره البعض، بأنه يقصد منه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد استبعاده من الجائزة بشكل رسمي.
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أعلى معيار هو المشاركة في المونديال ثم اللعب كأساسي في فريقك، أما اللاعب الثانوي فلا قيمة له . ولذلك فالجائزة من نصيب إما صالح أو حكيمي.
المشاركة وحدها لاتكفي أشرف حكيمي لم يقدم مع ناديه جزء مما قدمه رياض محرز ،مقارنة اشرف حكيمي برياض محرز كمقارنة الحديد بالذهب
الفرق واضح فوق ارضية الميدان ،واشرف حكيمي كذلك لم يقدم شيئا وخاصة هذه السنة من أسوأ لاعبي باريس جارمان ،
الي قنديل ؟؟؟ رياض محرز لاعب موهوب ويمتلك قدرات فنية كبيرة فهو يستحق جائزة عالمية وليست فقط أفريقيا ولوكان اللاعب (صالح)يلعب مع مدرب مثل جوارديولا لجلس علي دكة البدلاء حتي لو كان ميسي ؟ا
لاجدال في موهبة محرز والدي يلعب في افضل دوري بالعالم وعن احقيته في التواجد مع اواءل احسن اللاعبين بافريقيا لكن ادا كان استبعاده متير للاشمءزاز مع العلم انه هاد الموسم كان احتياطيا في جل المباريات فبمادا نصف بونو الدي احرز كاس الدوري الاروبي ووصل بالمغرب الى نصف نهاءي كاس العالم وكان اساسيا في جل المباريات
رغم ما حققه ياسين بونو مع نادي إشبيلية و مع المنتخب المغربي ، تم اقصاؤه من هذه اللائحة..ومع ذلك ، لم يصرح بأدنى تعليق ..له من الأخلاق و التسامي ما يجعل كرة القدم وسيلة للتواصل مع الآخر و إعطاء أجمل ما يملكه المرء من خلق جميل.
لم يتكلم لأنه مرشح لجائزة أفضل حارس و هو يستحقها
مافعله الإتحاد الإفريقي المغتصب المحتل هو سياسة ذر الرماد في العيون
نخرجوك من هنا و تفوز من هنا لسنا أغبياء كي تراوغنا
أعتقد أن أشرف حكيمي سينال أحسن لاعب في افريقيا….مدافع يسجل الأهداف و يمنح الاسيست بامتياز..إحصائياته جد بليغة…لم يجلس في دكة الاحتياط إلا مع ريال مدريد حينما كان جد فتي…لعب في دوريات أوربية مختلفة رغم عمره الذي لم يتجاوز فقط ٢٤ سنة: ريال مدريد (اسبانيا)، بروسيا دورتموند( المانيا) ، انتر ميلان ( ايطاليا) و باريس سان جرمان ( فرنسا). لم تتبق له إلا البطولة الإنجليزية…من أقوى ميزاته القدرة العالية على التكيف.
رياض محرز ولاد وتربى فى فرنسا وكذلك حكيمي ولد فى اسبانيا ولولا اذدوج الجنسية ما كان لهم اى مكان فى هذه الجائزة السؤال هل عندما يسافر محرز من بلد إلى آخر بسافر بجواز سفر الفرنسي ام الجزائري وكذلك الحال بالنسبة لاشرف حيكمى
تقصد إذن الاعب ياسين بونو !!! من جهة اخرى، ازدواجية الجنسية أو أجنبية المولد لا علاقة له بوطنية الإنسان/ اللاعب ..لأن كثيرا من المغتربين هم أكثر وطنية من المحليين/ الأهالي في البلد !!!! لا توجد إذن سلمية الوطنية بمعايير يا أخي الفاضل…كان بونو أو صلاح أو حكيمي أو محرز…..فالأفضل سيفوز !
كل الكيانات الرياضية القارية و الدولية و في جميع الرياضات أصبحت تتعامل بالمعيار السياسوي التشجيعا للانبطاح و مسايرة الحركة الصهيونية و النظام الامبريالي.. نحن لا نريد هذه الجوائر ..!!
العديد من الرياضيين واللاعبين والصحفيين يستعملون كلمة “أريحية” بمعنى “راحة”، في حين كلمة “أريحية” في اللغة العربية تعني سخاء، عطاء، جود، كرم؛ ولا تدل تماما على معنى الراحة والسهولة. أطلب منكم مشكورين أن تصححوا هذا الاستعمال وأن تعملوا على إيصال هذه الرسالة الى جميع الرياضيين حتى يتجنبوا هذا الخطأ.
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