رياض محرز يرد على استبعاده من جائزة أفضل لاعب أفريقي- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أثار استبعاد النجم الجزائري رياض محرز، والحارس المغربي ياسين بونو ثنائي الأهلي والهلال السعوديين، من القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، جدلا بين المتابعين.

ورشح الاتحاد الأفريقي الثلاثي المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين، للمنافسة النهائية على جائزته السنوية.

ووصف الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، “استبعاد” محرز من القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا، بـ”المهزلة” والأمر المثير للاشمئزاز.

دراجي استعرض عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أرقام محرز في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع مانشستر سيتي الإنكليزي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، بتسجيله 17 هدفا وصناعته 19 آخرين، مع تتويجه بالثلاثية التاريخية “الدوري الإنكليزي، أبطال أوروبا، كأس الاتحاد”، قائلا: “يبدو أن معاير التتويج بالجائزة تغيرت”.

مهزلة ..

رياض محرز يقصى من التواجد ضمن القائمة المصغرة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في افريقيا التي يبدو أن معاير التتويج بها تغيرت ، واتحاد الجزائر الفائز بكأس الكاف وكأس السوبر الافريقي يقصى بدوره من المنافسة على لقب أفضل نادي، في سابقة شكلت فضيحة كبرى صدمت الأسرة الكروية… — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) December 7, 2023

من جانبه، نشر رياض محرز، ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، يتضمن مقطع فيديو يظهر مهاراته الفنية، خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي.

وظهر محرز في بداية هذا الفيديو، وهو يوجه إشارات “الصمت” أو “السكوت”، الأمر الذي فسره البعض، بأنه يقصد منه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد استبعاده من الجائزة بشكل رسمي.