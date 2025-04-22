رياض محرز يقود الأهلي لفوز صعب في معقل الوحدة بالدوري السعودي

مكة: فاز فريق أهلي جدة بصعوبة بالغة على مضيفه الوحدة بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

واصل الأهلي صحوته محققا فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، ويبقي سجله خاليا من الهزائم في أربع مباريات متتالية. بينما تجمد رصيد الوحدة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر بعد فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر سجله روجر إيبانيز في الدقيقة 6، وأضاف جالينو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقلص الوحدة الفارق بهدف سجله عبد الله الحافظ في الدقيقة 81.

ولكن النجم الجزائري رياض محرز عزز تفوق الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 89، قبل أن يقلص الوحدة مجددا بهدف ثان أحرزه علاء آل حجي في الدقيقة 96.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز الأهلي بهدف سجله محرز ضمن منافسات 12 في يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعزز هذا الفوز معنويات فريق الأهلي قبل مواجهة بوريرام يونايتد التايلاندي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية بدوري أبطال آسيا للنخبة.

(د ب أ)