رياض محرز يُبقي حكيم زياش في دائرة اهتمام السعودية

لندن- “القدس العربي”: بعد أسابيع من الجدل والقيل القال.. أكد مصدر بريطاني، أن قائد المنتخب المغربي حكيم زياش، أعطى المسؤولين في نادي النصر السعودي، جوابا نهائيا على العرض الثاني، الذي اقترحه صندوق الاستثمار السعودي، لإبقاء الكرة في ملعب جناح تشيلسي.

وكان صاحب الـ30 عاما، قاب قوسين أو أدنى من مرافقة ملك كرة القدم كريستيانو رونالدو في العاصمة الرياض بداية من موسم 2023-2024، حتى أن أغلب الصحف والوكالات التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، أكدت أن الصفقة قد حُسمت بشكل عملي، ولا يتبقى سوى إضافة الطابع الرسمي.

لكن فجأة، توقف كل شيء، بناء على رواية واردة من المملكة، تُشير إلى اختلاف الميغا ستار المغربي مع مسؤولي النصر حول المكان الأفضل لإجراء الفحوصات الطبية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الصحف والمواقع الرياضية، لتحديث الشائعات عن أسباب تعثر الصفقة، أبرزها ما أشيع عن معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الركبة.

مع ذلك، لم تتوقف الأنباء والتقارير، بعد تسريب تفاصيل العرض الثاني المخفض، الذي اقترحه صندوق الاستثمار السعودي، لتقريب المسافات بين وكيل أعمال حكيم والمسؤولين في نادي النصر، وذلك بعرض راتب أقل 40% من اتفاقه السابق مع الصندوق، بعبارة أخرى اقتطاع 40% من الراتب السنوي، الذي كان سيُقدر بنحو 15 مليون يورو.

ونقلت الصحف والمواقع العالمية عن الموثوق الإنكليزي جيمس بينغ، أن حكيم رفض العرض المخفض “رفضا قاطعا”، لكن هذا لا يعني بالضرورة، أنه أغلق الباب أمام أندية دوري روشن، وذلك لاحتمال دخوله حسابات العملاق العائد حديثا لدوري الكبار أهلي جدة، إلا أن هذا سيتوقف على نجاح المفاوضات مع الهدف الرئيسي، والإشارة إلى أسطورة الجزائر ومانشستر سيتي رياض محرز.

وأوضح الصحافي التابع لشبكة “سي بي إس”، أن الفريق الأهلاوي يطمح في ضم جناح السكاي بلوز هذا الصيف، ليكون ثالث الأسماء العالمية اللامعة المنضمة إلى قلعة الكؤوس الموسم المقبل، بعد حارس تشيلسي السابق إدوارد ميندي ومهاجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو، لكن إذا ظل مدرب المان سيتي بيب غوارديولا، على موقفه الحالي، متجاهلا العروض المقدمة لإطلاق سراح محارب الصحراء من ملعب “الاتحاد”، فبنسبة كبيرة سيكون أسد أطلس هو البديل الاستراتيجي، وذلك بعد تعهد صندوق الاستثمار بشراء 4 صفقات عالمية لكل ناد من الأربعة الكبار الهلال، والاتحاد، والنصر والأهلي، كبداية لمشروع خصخصة أندية الدوري.