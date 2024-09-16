رياض منصور: الناشطة عائشة نور شهيدة فلسطين

نيويورك: قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي التي قتلتها إسرائيل، بمرتبة الشهداء بالنسبة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال ، الاثنين، حول موقفه من مقتل الناشطة عائشة نور وتبني الولايات المتحدة الأمريكية الرواية الإسرائيلية بشأن مقتلها.

ويزعم الجيش الإسرائيلي في تحقيقه بشأن حادثة القتل، أن الناشطة عائشة نور “لم تكن مستهدفة بشكل مباشر ومتعمد”.

وذكر منصور أن الناشطة عائشة نور قتلت جراء تعرضها لـ “عملية اغتيال”.

وأوضح أن عائشة نور “بمرتبة شهيدة عند الشعب الفلسطيني”، وأشار إلى تشييعها بمراسم عسكرية في الضفة الغربية، الأسبوع الفائت.

وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية الأمريكية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.

والجمعة، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث تم دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غربي البلاد.

(الأناضول)