ريال سوسيداد يتعاقد مع المدافع المغربي أكرد على سبيل الإعارة

مدريد: تعاقد ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الجمعة مع المدافع المغربي نايف أكرد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من وست هام يونايتد الإنكليزي.

وأعلن ريال سوسيداد في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع وست هام واللاعب المغربي على إتمام الصفقة. وذلك قبل لحظات من نهاية فترة الانتقالات.

ولعب أكرد، الذي كان ضمن تشكيلة المغرب التي حصلت على المركز الرابع في كأس العالم 2022، 58 مباراة بقميص وست هام منذ انضمامه له في عام 2022 قادما من ستاد رين الفرنسي.

وحقق أكرد لقب دوري المؤتمر الأوروبي مع وست هام في موسم 2022-2023 بعد الفوز على فيورنتينا الإيطالي في النهائي.

(رويترز)