ريال سوسيداد يفرض التعادل 1-1 على أتليتيكو مدريد

مدريد: فرض ريال سوسيداد التعادل 1-1 على ضيفه أتليتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد، إذ سجل لوكا سوتشيتش هدف التعادل بعدما تقدم خوليان ألفاريز للفريق الضيف في الدقيقة الأولى.

وهز ألفاريز لاعب أتليتيكو الشباك بعد 51 ثانية فقط عندما أطلق تسديدة منخفضة مستفيدا من تمريرة بكعب القدم لعبها أنطوان جريزمان داخل المنطقة.

وتصدى يان أوبلاك حارس مرمى أتليتيكو لعدة محاولات للحفاظ على تقدم فريقه رغم هيمنة ريال سوسيداد الذي أدرك التعادل بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في الدقيقة 84.

وتقدم أتليتيكو مركزا واحدا ليحتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد ثاني الترتيب وسبع نقاط خلف برشلونة المتصدر. ويحتل ريال سوسيداد المركز 15 بتسع نقاط.

(رويترز)