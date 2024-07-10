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ريال مدريد الإسباني يقدم مبابي الثلاثاء المقبل في (سانتياغو برنايو)

منذ 58 دقيقة

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مدريد: كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن موعد تقديم نجمه الفرنسي كيليان مبابي، للجماهير ووسائل الإعلام، وذلك بعد انتقاله لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: “النادي يسره الإعلان عن تقديم كيليان مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء 16 يوليو ظهرا”.

وأضاف: “رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، سيستقبل كيليان مبابي في النادي للتوقيع الرسمي على العقد والذي سيربطه بالنادي في المواسم الخمس المقبلة”.

وتابع: “بعد التقديم،سيتحدث كيليان مبابي لوسائل الإعلام في غرفة الصحافة في سانتياغو برنابيو”.

ويأتي تحديد موعد تقديم مبابي بعد خروج منتخب بلاده فرنسا أمس الثلاثاء، من بطولة كأس أمم أوروبا من الدور قبل النهائي، عقب الخسارة أمام إسبانيا 1 /2.

(د ب أ) 

 

 

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