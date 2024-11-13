ريال مدريد وأديداس يكشفان عن مجموعة جديدة من الأزياء تحمل عبق السبعينيات

مدريد: قدم نادي ريال مدريد الإسباني وشركة “أديداس” للمستلزمات الرياضية مجموعة أزياء “أديكولور” الجديدة، التي تحمل عبق السبعينيات من القرن الماضي، وتذكرنا بأساطير كرة القدم وترمز إلى الحنين والاناقة والثقافة.

وتعيد مجموعة “أديكولور” الجديدة لريال مدريد إحياء هذه التصاميم بأسلوب حديث وعصري، مع الحفاظ على روح العصر وأصالته.

وظهر لاعبو ريال مدريد بهذه المجموعة للمرة الأولى في مباراة الدوري الإسباني ضد أوساسونا، عندما ارتدوا سترات من مجموعة “أديكولور” قبل انطلاق المباراة. وسيرتديها الفريق أيضا في الأيام القليلة المقبلة في المباراتين ضد ليجانيس وخيتافي، بحسب الموقع الرسمي لريال مدريد اليوم الاثنين.

وتهدف هذه المجموعة إلى تقديم ملابس عصرية بتصميمات جذابة وملونة مستوحاة من الثقافة الحضرية، تؤكد هذه المجموعة الجديدة قدرة ريال مدريد على رسم الميول والاتجاهات داخل الملاعب وخارجها، وتعزيز تأثيره ليس فقط في الرياضة، ولكن في عالم الموضة أيضا.

(د ب أ)