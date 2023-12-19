ريال مدريد وجيرونا يواصلان المنافسة على قمة الدوري الإسباني.. وبرشلونة يطمح للعودة إلى الانتصارات

مدريد: يسعى ريال مدريد لمواصلة مطاردة جيرونا على قمة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك حينما يواجه مضيفه ديبورتيفو ألافيس، بعد غد الخميس، بالمرحلة الـ17 من البطولة.

ويتصدر جيرونا ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الريال، فيما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ويخوض الريال لقاءه مع ألافيس، بعد أن حقق فوزا كبيرا على ضيفه فياريال 4 / 1 يوم الأحد الماضي، حيث واصل مطاردة جيرونا على صدارة الترتيب.

ويتسلح الفريق الملكي بهدافه ونجم خط الوسط الإنكليزي جود بلينغهام، الذي يتصدر ترتيب هدافين الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا، كما تألق مهاجمه البرازيلي رودريغو في ظل غياب مواطنه فينسيوس المصاب.

وفي الفترة الأخيرة، ومع كثرة الإصابات التي تعرض لها لاعبو الريال، اضطر كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، للاستعانة ببعض البدلاء، فظهر براهيم دياز والمهاجم خوسيلو، اللذان قدما دورا رائعا مع الفريق مؤخرا، في محاولة من المدرب الإيطالي للمرور من فترة الغيابات بأقل الخسائر الممكنة.

على الجانب الآخر، يدخل ألافيس اللقاء بهدف العودة لسكة الانتصارات، رغم صعوبة المهمة أمام منافسه المدجج بالنجوم.

ولم يحقق ألافيس أي فوز منذ تغلبه على ألميريا في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بنتيجة 1 / صفر، ويحتل المركز الـ13 برصيد 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، يحل المتصدر جيرونا ضيفا على ريال بيتيس بعد غد، وعينه على مواصلة نتائجه الإيجابية وتصدر ترتيب البطولة وسط منافسة الريال الشرسة.

ويعتمد جيرونا على هدافه أرتيم دوفبيك، حيث من المنتظر أن يحاول زيادة رصيده التهديفي، حيث سجل 10 أهداف بالبطولة هذا الموسم حتى الآن.

وسجل دوفبيك هدفين في فوز فريقه الأخير على ألافيس في المرحلة الماضية، وستكون مواجهة بيتيس بمثابة فرصة كبيرة بالنسبة له لمواصلة التألق.

من جانبه، يطمح بيتيس، صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة، لكسر سلسلة تعادلاته الأخيرة في آخر 3 مباريات، أمام كل من ألميريا وريال مدريد وريال سوسيداد على الترتيب.

وفي مباراة أخرى، يتطلع برشلونة لإنعاش حظوظه في المنافسة على المراكز الأولى، وذلك حينما يستضيف ألميريا (متذيل الترتيب) غدا الأربعاء.

ويعيش النادي الكتالوني في حالة من التوتر في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب إقالة المدير الفني تشافي هيرنانديز، بعد سلسلة من العروض المتواضعة للفريق على المستويين المحلي وحتى الأوروبي رغم تأهله لدور الـ16 بدوري الأبطال كمتصدر لمجموعته، حيث سيلعب في الدور المقبل مع نابولي الإيطالي.

وزادت من تلك الأجواء المتوترة، تعادل الفريق في المباراة الأخيرة له بالدوري أمام فالنسيا بنتيجة 1 / 1، يوم السبت الماضي، الأمر الذي صب المزيد من الزيت على النار بالنسبة لرفاق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وباتت التساؤلات متوفرة بكثرة حول الطريقة التي سيتصرف بها خوان لابورتا رئيس النادي، مع ذلك التراجع في أداء الفريق.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف المتصدر جيرونا، و7 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ولن تكون مهمة برشلونة صعبة أمام ألميريا الذي يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط، لكن الآمال ستكون معقودة على تحقيق نتيجة كبيرة تعيد ثقة الجماهير في الفريق بعد فترة من التخبط.

(د ب أ)