ريال مدريد وسيتي يهيمنان على التشكيل المثالي لفيفا

الدوحة: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على هامش حفل جوائز “ذا بيست” الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، التشكيل المثالي للاعبين من فئة الرجال على مستوى العالم في عام .2024

وضم التشكيل المثالي في حراس المرمى الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) وفي الدفاع الإسباني داني كارباخال (ريال مدريد) والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) والألماني أنطونيو روديجر (ريال مدريد) والفرنسي ويليام ساليبا (أرسنال).

وفي خط الوسط : الإنكليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد ) والإسباني رودري (مانشستر سيتي) والألماني توني كروس (ريال مدريد سابقا)… وفي الهجوم الإسباني لامين يامال (برشلونة ) والنرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

(د ب أ)