ريال مدريد يؤيد رسالة مبابي لناصر الخليفي!

باريس- “القدس العربي”: بينما ينتظر عشاق ريال مدريد البشرى السارة بشأن صفقة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، تعمد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إثارة الجدل والشكوك حول رغبة أو حاجة النادي الميرينغي لمهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك تزامنا مع الرسالة الجريئة التي بعثها صاحب الـ24 عاما لإدارة باريس سان جيرمان، بشأن موقفه من الرحيل هذا الميركاتو.

وكانت صحيفة “لو باريزيان”، قد علمت من مصادرها أن المدمر كيليان لم يرفع الراية البيضاء في نزاعه مع الإدارة الباريسية، حتى بعد الضغوط التي تعرض لها في الآونة الأخيرة، منها تجميده مع فريق الرديف، وحرمانه من مرافقة اللاعبين في جولة الاستعداد للموسم الجديد في آسيا، ومؤخرا حذفت صوره من محيط قلعة “حديقة الأمراء”، تمهيدا لبيعه قبل أن يحق له الرحيل بموجب قانون بوسمان مع انتهاء الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة صراحة، إن والدة اللاعب ووكيلة أعماله فايزة العماري، أخبرت رئيس النادي ناصر الخليفي، بأن موقف نجلها من البقاء حتى نهاية عقده لم ولن يتغير، في إشارة واضحة إلى أنه عازم على تنفيذ مخططه حتى النهاية، بالامتناع عن تفعيل بند تمديد عقده لغاية العام 2025، ريثما ينتزع مكافأة الولاء من باريس، نظير موافقته على تجديد عقده في صيف 2022، بدلا من الخروج بدون مقابل، بالإضافة إلى مكافأة مقدم العقد والتوقيع المجاني لناديه المحتمل العام القادم.

وبشكل غير مباشر، أيد ميستر كارليتو، صحة انفراد “لو بارزيان”، حول عدم استعداد الريال لشراء “الغالاكتيكوس” المستقبلي هذا الصيف، وذلك في حديثه مع الصحافيين قبل مواجهة أتلتيك بلباو في افتتاح موسم الدوري الإسباني الجديد 2023 / 2024، قائلا بالنص “لا أعتقد أننا بحاجة لمهاجم جديد، أنا سعيد بالعناصر المتاحة ومتحمس للغاية، كانت الأمور على ما يرام في جولة الاستعداد، وقد لمست حماس والتزام اللاعبين، وأعتقد أننا سنعود بشكل أقوى هذا الموسم”.

وردا على ما يُثار في الإعلام العالمي عن تواصل وسطاء الرئيس فلورنتينو بيريز مع محيط الميغا ستار الفرنسي، لوضع الخطوط العريضة على صفقة انتقاله إلى “سانتياغو بيرنابيو”، قال “لا أعتقد ذلك، وكما قلت. كانت لدينا بعض المشاكل على مستوى الدفاع في المباريات الودية، وكانت مشكلة المهاجمين تكمن في غياب التوفيق، لكن هذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق قبل بداية الموسم، جئنا بخوسيليو وهو مهاجم جيد، وبرهام دياز بارع في التحرك بين الخطوط”.

وعاد مبابي ليتصدر عناوين الصحف والمواقع الرياضية في إسبانيا، بعد تجرؤه على ناديه الباريسي بطريقة غير مسبوقة، وذلك في بيان رسمي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه رغبته في الرحيل بعد انتهاء عقده في صيف 2024، ما فتح الباب على مصراعيه أمام المحيط الإعلامي الأبيض، لإحياء القصص والروايات القديمة عن ارتباطه باللوس بلانكوس، وهذه المرة ليعوض مواطنه كريم بنزيما، بعد انتقاله المفاجئ لاتحاد جدة السعودي.