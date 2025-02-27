ريال مدريد يبحث عن صدارة مؤقتة للدوري الإسباني أمام بيتيس

مدريد: يتطلع ريال مدريد لانتزاع صدارة الدوري الإسباني، على الأقل لمدة 24 ساعة، عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس بعد غد السبت في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

ويتواجد الريال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف برشلونة المتصدر، وبفارق نقطة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

ويدخل الريال هذه المباراة منتشيا بعدما تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، عقب تخطيه عقبة مانشستر سيتي الإنكليزي في الملحق المؤهل لدور الـ16.

كما اقترب الريال من حسم تأهله للمباراة النهائية ببطولة كأس ملك إسبانيا عقب فوزه أمس الأربعاء على مضيفه ريال سوسيداد بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.

ويعلم الريال أن الفوز سيجعله يتصدر قمة جدول الترتيب على الأقل لمدة 24 ساعة، حيث سيخوض برشلونة مباراته في هذه الجولة يوم الأحد أمام ضيفه ريال سوسيداد.

ويسعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه في تحقيق الفوز، لاسيما وأن الريال حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات بكافة المسابقات، كما أنه تفادى الخسارة في آخر سبع مباريات.

ويملك الريال أفضلية نسبية على بيتيس حيث تفادى الخسارة في آخر تسع مباريات جمعتهما، وتمكن الريال من الفوز في أربع مباريات، من بينها مباراة الدور الأول التي جمعتهما هذا الموسم.

ورغم أفضلية الريال على بيتيس، لكنه فشل في تحقيق الفوز في آخر مباراتين زار فيهما ملعب بينتو فيامارين حيث تعادل خلالهما.

في المقابل، يسعى بيتيس لاستغلال أفضلية اللعب على أرضه وأمام جمهوره لتحقيق أول فوز على الريال منذ مارس/ آذار 2020.

ويتواجد بيتيس في المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويسعى لحصد نقاط هذه المباراة من أجل تأكيد في هذا المركز الذي يؤهل صاحبه للعب في دوري المؤتمر الأوروبي، خاصة وأنه يواجه منافسة شرسة من ريال مايوركا الذي يتواجد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

وفي نفس اليوم أيضا، سيكون أتلتيكو مدريد على موعد مع مباراة صعبة عندما يستضيف أتلتيك بلباو.

ويتطلع أتلتيكو للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويعلم دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو، أنه قد يعتلي قمة جدول الترتيب في حال الفوز وتعثر الريال أمام بيتيس، لذلك حرص على تحفيز لاعبيه لتقديم أفضل ما عندهم من أجل حصد نقاط المباراة.

ولن تكون مهمة أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز سهلة لاسيما وأن بلباو سيسعى بكل قوته هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل تثبيت أقدامه في المركز الرابع الذي يحتله برصيد 48 نقطة بفارق أربع نقاط أمام فياريال.

وكان أتلتيكو فاز على بلباو في آخر مباراتين جمعتهما بالدوري، وهو ما يزيد من حافز الفريق لتأكيد تفوقه على ضيفه.

في المقابل، سيسعى بلباو لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري.

وستتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني يوم الأحد صوب ملعب لويس كومبانيس الأولمبي لمتابعة مباراة برشلونة وضيفه ريال سوسيداد.

ويدخل برشلونة اللقاء بحثا عن مواصلة سجله الرائع هذا العام، حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة رسمية منذ بداية عام 2025، وهي الفترة التي شهدت تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني وتأهله لدور الـ16 بدوري الأبطال، وتعادله مع أتلتيكو مدريد 4/4 في ذهاب الدور قبل النهائي بكأس ملك إسبانيا.

ويرغب هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية من خلال تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب.

ويدخل برشلونة اللقاء بحثا عن تحقيق سادس انتصار له على التوالي بالدوري، وتمكن برشلونة خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، من تحقيق خمس انتصارات وتعادل وحيد في كافة البطولات، لذلك سيسعى لافتتاح شهر مارس/ آذار بفوز جديد.

في المقابل، يدخل ريال سوسيداد هذا اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز لاستعادة الثقة بعدما خسر الفريق في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الكأس أمام ريال مدريد.

كما يسعى الفريق للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.

(د ب أ)