ريال مدريد يتأهل بشق الأنفس إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

مدريد: تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بشق الأنفس بعد الفوز على مضيفه ليغانيس بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات دور الثمانية، مساء الأربعاء.

تقدم الريال بهدفين سجلهما لوكا مودريتش وإندريك في الدقيقتين 18 و25، وأدرك ليغانيس التعادل بهدفين أحرزهما خوان كروز في الدقيقتين 39 و59.

وخطف الفريق المدريدي بطاقة التأهل بهدف سجله البديل الشاب غونزالو غارسيا في الدقيقة 93.

وبات ريال مدريد ثاني فريق يتأهل إلى نصف النهائي بعد أتلتيكو مدريد الذي صعد بفوز كاسح على خيتافي بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء.

