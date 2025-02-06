رياضة | كرة قدم عالمية

ريال مدريد يتأهل بشق الأنفس إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

6 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

مدريد: تأهل ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بشق الأنفس بعد الفوز على مضيفه ليغانيس بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات دور الثمانية، مساء الأربعاء.

تقدم الريال بهدفين سجلهما لوكا مودريتش وإندريك في الدقيقتين 18 و25، وأدرك ليغانيس التعادل بهدفين أحرزهما خوان كروز في الدقيقتين 39 و59.

وخطف الفريق المدريدي بطاقة التأهل بهدف سجله البديل الشاب غونزالو غارسيا في الدقيقة 93.

وبات ريال مدريد ثاني فريق يتأهل إلى نصف النهائي بعد أتلتيكو مدريد الذي صعد بفوز كاسح على خيتافي بنتيجة 5 / صفر، مساء الثلاثاء.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني
16 - أغسطس - 2025
الدوري الإسباني ينطلق غدا بصراع مبكر بين طموح برشلونة ورغبة ريال مدريد في استعادة الهيبة
14 - أغسطس - 2025
ريال مدريد يقدم لاعبه الأرجنتيني الجديد اليوم
14 - أغسطس - 2025
يامال المغربي الجديد يلمع في أعين مدرب ريال مدريد
9 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية