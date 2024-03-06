ريال مدريد يتأهل بصعوبة لربع نهائي أبطال أوروبا بعد إقصاء لايبزغ

مدريد: تعادل فريق ريال مدريد الإسباني مع ضيفه لايبزغ الألماني بنتيجة 1/1، ليتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء الأربعاء.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 65.

وسجل ويلي أوربان التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 68.

ولكن ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب دوري الأبطال برصيد 14 بطولة، تأهل مستفيدا بفوزه بنتيجة 1/صفر في مباراة الذهاب بألمانيا.

على ملعب سانتياغو برنابيو، فرط لايبزغ في التقدم بهدف مبكر خلال أول ربع ساعة بعدما أضاع البلجيكي لويس أوبيندا فرصتين محققتين أمام المرمى المدريدي بالتسديد بجوار القائم الأيسر.

كما تصدى الحارس الأوكراني أندريه لونين لفرصة محققة من أمام تشافي سيمونز في الدقيقة العاشرة، بخلاف ضربة رأس أخرى مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 16.

وواصل الفريق الألماني مسلسل إهدار الفرص، حيث سدد تشافي سيمونز كرة قوية من داخل منطقة الجزاء أبعدها لونين في الدقيقة 41، وبعدها بثوان قليلة قابل أوبيندا ركلة ركنية بتسديدة مباشرة في الشباك من الخارج.

في المقابل، اختفت خطورة نجوم ريال مدريد ولم يسدد الفريق كرة واحدة على مرمى بيتر غولاتشي حارس لايبزغ.

ولم يستفد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من الثلاثي الهجومي فينيسيوس وفيدريكو فالفيردي وجود بيلينغهام، أو ثلاثي الوسط توني كروس وإدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

واستمر أوبيندا في إضاعة الفرص أمام مرمى ريال مدريد بإهدار ثلاث محاولات جديدة خلال أول ربع ساعة من الشوط الثاني، بينما سدد داني أولمو ركلة حرة في الحائط البشري بالدقيقة 49.

ووصل ريال مدريد لأول مرة للمرمى الألماني بتسديدة قوية من كروس، تصدى لها غولاتشي، لكن حكم اللقاء أشار بوجود مخالفة ضد بيلينغهام في الدقيقة 60.

وبعدها بثلاث دقائق مرر داني كارفاخال كرة إلى رودريغو ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، ولكن غولاتشي كان يقظا وحرم المهاجم البرازيلي من هز الشباك بعد مشاركته بديلا في الشوط الثاني.

ووسط الصحوة المدريدية، مرر بيلينغهام كرة إلى فينيسيوس ليسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك مسجلا الهدف الأول لريال مدريد عكس مجريات اللقاء.

لم ييأس فريق لايبزغ بل هاجم بشراسة، حيث سدد سيمونز كرة أبعدها أنتونيو روديغير مدافع ريال مدريد قبل أن تدخل المرمى في الدقيقة 67.

وبعدها بثوان قليلة، لعب الظهير الأيسر دافيد راوم كرة عرضية قابلها أوربان برأسية متقنة في مرمى الحارس الأوكراني لونين، ليدرك الضيوف هدف التعادل.

ورد فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بتسديدة فوق العارضة في الدقيقة 71، بينما ضغط لايبزغ بقوة سعيا لإحراز هدف ثان، لكن محاولات أولمو وأوبيندا وبنيامين سيسكو لم تكن كافية لهز الشباك.

وفي آخر ربع ساعة، تألق لونين في التصدي لأكثر من محاولة خطيرة أمام كل من بنجامين هنريتش وراوم، بينما ذهبت رأسية لأوربان بجوار القائم في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 89، أضاع رودريغو فرصة لريال مدريد بتسديدة ضعيفة في أحضان حارس مرمى لايبزغ، بينما حرمت العارضة أولمو من تسجيل هدف ثان للفريق الألماني في الدقيقة 92، ليتأهل ريال مدريد بسيناريو صعب.

(د ب أ)