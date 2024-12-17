ريال مدريد يتحدى مفاجآت باتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية

الدوحة: تختتم منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس فيفا إنتركونتيننتال بنظامها الجديد بلقاء يجمع بين ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا ضد باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف في المباراة النهائية التي تقام على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، غدا الأربعاء.

يدخل فريق باتشوكا اللقاء منتشيا بفوزه بلقبين في غضون أسبوع حيث فاز بكأس ديربي الأمريكتين بعدما فجر مفاجأة مدوية بالفوز على بوتافوغو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بثلاثية دون رد، وبعدها أطاح بالأهلي المصري بطل أفريقيا بسيناريو درامي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليتوج بكأس التحدي.

أما ريال مدريد، فيخوض المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا فهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال برصيد 15 مرة منها ثلاث مرات تحت قيادة مديره الفني الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي في أعوام 2014 و2022 و2024.

كما يبقى الفريق المدريدي هو الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم، ويملك في خزائنه 8 ألقاب عالمية أخرى، حيث توج بكأس العالم للأندية بنظامها القديم 5 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022، إضافة إلى كأس إنتركونتيننتال التي كانت تجمع قديما بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية برصيد 3 مرات في أعوام 1960 و1998 و2002.

في الجهة الأخرى، يأمل الأوروغوياني غييرمو ألمادا المدير الفني لباتشوكا المكسيكي في تحقيق لقبه الخامس مع الفريق بعد كأسين في إنتركونتيننتال وبطولة الدوري المكسيكي ودوري أبطال كونكاكاف، علما بأنه تولى مسؤولية الفريق في عام 2022.

وبعيدا عن أجواء نهائي لوسيل، فإن ريال مدريد وباتشوكا يعيشان معاناة شديدة هذا الموسم، حيث يتخبط باتشوكا في مشواره بالدوري المكسيكي ويحتل المركز 16 من أصل 18 ناديا وذلك بعد مرور 17 جولة حقق خلالها 3 انتصارات فقط مقابل 4 تعادلات و10 هزائم.

وكذلك يعاني أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من كثرة الإصابات في صفوف الفريق وهو ما أثر على النتائج والأداء هذا الموسم، حيث يغيب الثنائي إيدير ميليتاو وداني كارفاخال لنهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة، بينما عاد الثنائي فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينغا مؤخرا للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة، بينما يسابق المدافع النمساوي دافيد آلابا الزمن للعودة مجددا بعد تعافيه من قطع في الرباط الصليبي للركبة.

كما تحوم شكوك أيضا حول جاهزية النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب شكواه من آلام عضلية أدت لاستبداله في مباراة أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، وتسببت في غيابه عن مباراة رايو فاييكانو يوم السبت الماضي في بطولة الدوري الإسباني.

وتخبط ريال مدريد كثيرا هذا الموسم، حيث تراجع للمركز الثالث في جدول الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، ولكنه يبتعد بنقطة واحدة فقط عن فارسي الصدارة برشلونة وأتلتيكو مدريد، كما يتبقى للعملاق المدريدي مباراة مؤجلة أمام فالنسيا ستقام في أوائل العام الجديد 2025.

وفي 17 مباراة بالدوري الإسباني، حقق ريال مدريد 11 فوزا مقابل 4 تعادلات وخسارتين أمام برشلونة برباعية دون رد في ملعبه سانتياغو برنابيو، وبعدها الخسارة أمام أتلتيك بلباو قبل أسبوعين في ملعب سان ماميس.

كما خرج بطل أوروبا من نفق مظلم في مشواره للدفاع عن لقبه القاري، حيث حقق فوزين على شتوتغارت وبوروسيا دورتموند، لكنه سقط في فخ الخسارة ثلاث مرات أمام ليل الفرنسي وميلان الإيطالي وليفربول الإنكليزي، قبل أن ينفض الغبار عن نفسه بفوز صعب على أتالانتا بنتيجة 3 / 2 في إيطاليا بالأسبوع الماضي.

وأكد كارلو أنشيلوتي على أهمية الفوز بلقب كأس القارات في رفع معنويات لاعبيه استعدادا لمواجهات أخرى حاسمة في يناير/ كانون الثاني المقبل في أربع بطولات مختلفة هي الدوري وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني في السعودية إضافة إلى آخر جولتين في دوري أبطال أوروبا.

كما يطمع أنشيلوتي أيضا في تخفيف الضغوط عليه وعلى الفريق بعد التعادل 3/3 مع فاييكانو قبل أيام قليلة، بالفوز بلقبه الثاني هذا الموسم بعد التتويج بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على أتالانتا الإيطالي في أواخر الصيف الماضي.

وتبقى فرص ريال مدريد هي الأقوى نظريا في الفوز بكأس القارات لما يضمه من توليفة من عناصر الخبرة مثل لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع الألماني أنتونيو روديغير بخلاف جيل الوسط الذي يضم فينيسيوس ورودريغو جوس وفيدريكو فالفيردي وكامافينجا وأوريلين تشواميني مع العناصر الأكثر شبابا مثل الإنكليزي جود بيلينغهام والتركي أردا غولر والمغربي إبراهيم دياز والبرازيلي إندريك.

أما غييرمو ألمادا مدرب باتشوكا، فيرتكز على عدد من العناصر مثل المهاجم الفنزويلي المخضرم سولومون روندون، والجناح الأيسر المغربي أسامة الإدريسي وثلاثي الوسط بيدرو بيدرازا ونيلسون ديوزا وآنخيل مينا إضافة إلى الظهير الأيسر برايان غونزاليس.

وقال ألمادا: “مواجهة ريال مدريد حلم تحقق، نعلم أن ريال مدريد الأقوى، ولكن دعونا نحلم ونستمتع بأجواء مواجهة أكبر ناد في العالم”.

(د ب أ)