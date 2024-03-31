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ريال مدريد يتخطى أتلتيك بلباو ويعزز صدارته للدوري الإسباني

31 - مارس - 2024

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مدريد: عزز فريق ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني “لا ليغا”، بعد أن حقق فوزا ثمينا على حساب ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، مساء الأحد، على ملعب “سنتياغو برنابيو” في الجولة الثلاثين للمسابقة.
ورفع “الميرينغي” رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، موسعا الفارق مع برشلونة، الوصيف، إلى 8 نقاط، ليقترب بشدة من استعادة لقب البطولة الذي فقده في الموسم الماضي لصالح “البلوغرانا”.
في المقابل تجمد رصيد الفريق الباسكي عند 56 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بفارق نقطة واحدة أتلتيكو مدريد، الخامس، والذي سيحل ضيفا على فياريال، الاثنين، في ذات الجولة.
سجل هدفي اللقاء، البرازيلي رودريغو جوس في الدقيقتين 8 و73، من عمر اللقاء، لينهي صيامه الطويل عن التهديف، حيث كان آخر هدف سجله في شباك جيرونا في الجولة 24 للمسابقة بتاريخ 10 فبراير الماضي.

(الأناضول)

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