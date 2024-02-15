ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات على مستوى أوروبا

برلين: تصدر المارد الإسباني ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2023 في الوقت الذي تواجدت فيه تسعة أندية منافسة بالدوري الإنكليزي الممتاز ضمن أول 20 ناديا بقائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات، بحسب التقرير المالي الأحدث الصادر عن الاتحاد الأورووبي للعبة (يويفا).

ونشر يويفا تقريره المالي اليوم الخميس، وأعلن من خلاله تسجيل ريال مدريد إيرادات بقيمة 841 مليون يورو (901 مليون دولار) متفوقا على مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو. وحلّ برشلونة الإسباني في المركز الثالث بتسجيله إيرادات بقيمة 815 مليون يورو، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الرابع بتسجيله 804 ملايين يورو.

وأوضح يويفا أن 15 من أول 20 ناديا سجلوا إيرادات قياسية، وأن إيرادات بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز السادس بالقائمة ارتفعت بمقدار 90 مليون يورو لتبلغ 744 مليون يورو.

وحلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد وويستهام يونايتد وبرايتون في قائمة أول 20 ناديا على مستوى أوروبا من حيث الإيرادات المحققة.

وظهرت قوة الدوري الإنكليزي الممتاز من خلال الإيرادات الإجمالية التي بلغت قيمتها ستة مليارات و500 مليون يورو في 2022.

وحلّ الدوري الإسباني في المركز الثاني بتسجيله إيرادات بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون يورو، يليه الدوري الألماني الذي سجل ثلاثة مليارات و200 مليون يورو.

(د ب أ)