رياضة | كرة قدم عالمية

ريال مدريد يتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات على مستوى أوروبا

منذ 19 دقيقة

حجم الخط
0

برلين: تصدر المارد الإسباني ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2023 في الوقت الذي تواجدت فيه تسعة أندية منافسة بالدوري الإنكليزي الممتاز ضمن أول 20 ناديا بقائمة الأندية الأكثر تحقيقا للإيرادات، بحسب التقرير المالي الأحدث الصادر عن الاتحاد الأورووبي للعبة (يويفا).

ونشر يويفا تقريره المالي اليوم الخميس، وأعلن من خلاله تسجيل ريال مدريد إيرادات بقيمة 841 مليون يورو (901 مليون دولار) متفوقا على مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو. وحلّ برشلونة الإسباني في المركز الثالث بتسجيله إيرادات بقيمة 815 مليون يورو، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الرابع بتسجيله 804 ملايين يورو.

وأوضح يويفا أن 15 من أول 20 ناديا سجلوا إيرادات قياسية، وأن إيرادات بايرن ميونخ الألماني صاحب المركز السادس بالقائمة ارتفعت بمقدار 90 مليون يورو لتبلغ 744 مليون يورو.

وحلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول وتشيلسي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد وويستهام يونايتد وبرايتون في قائمة أول 20 ناديا على مستوى أوروبا من حيث الإيرادات المحققة.

وظهرت قوة الدوري الإنكليزي الممتاز من خلال الإيرادات الإجمالية التي بلغت قيمتها ستة مليارات و500 مليون يورو في 2022.

وحلّ الدوري الإسباني في المركز الثاني بتسجيله إيرادات بقيمة ثلاثة مليارات و300 مليون يورو، يليه الدوري الألماني الذي سجل ثلاثة مليارات و200 مليون يورو.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ريال مدريد يفقد أهم أسلحته في مواجهة لايبزغ
13 - فبراير - 2024
ريال مدريد يعلن إصابة بلينغهام في الكاحل أمام جيرونا
11 - فبراير - 2024
بلينغهام يسجل هدفين في فوز ساحق لريال مدريد 4-صفر على جيرونا
10 - فبراير - 2024
هل تراجع نجم ريال مدريد عن اتفاقه مع المغرب؟
10 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية