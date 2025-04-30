ريال مدريد يتعرض لضربة جديدة في خط دفاعه

إسبانيا: تعرض ريال مدريد لضربة جديدة على صعيد الإصابات، إذ أعلن يوم الثلاثاء أن كلاً من المدافعين فيرلان مندي وديفيد ألابا يعاني من إصابة قد تنهي موسمه.

وأصيب مندي بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا التي خسرها الريال أمام غريمه برشلونة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مندي قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر في أحدث انتكاسة يتعرض لها الظهير الأيسر الفرنسي الذي غاب بالفعل لعدة أسابيع بسبب إصابات متعددة هذا الموسم.

وقال ريال مدريد في بيان: “بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا فيرلان مندي… تم تشخيص إصابته بتمزق في الوتر الملاصق للعضلة المستقيمة الأمامية في العضلة رباعية الرؤوس للفخذ الأيمن”.

وتعرض مندي لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في مارس/ آذار مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب لأكثر من شهر، بينما أبعدته إصابة عضلية عن الملاعب قرابة أسبوعين في ديسمبر/ كانون الأول.

كذلك اضطر الدولي النمساوي ألابا للخروج من الملعب بسبب الإصابة خلال فوز ريال 1-صفر على خيتافي.

ويأتي هذا بعد وقت قصير من عودته من إصابة عضلية تعرض لها في فبراير/ شباط، وفي أعقاب أكثر من عام قضاه في التعافي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وبعد مشاركته كبديل في النهائي الذي أقيم يوم السبت الماضي، قال ريال مدريد إنه جرى تشخيص حالة قلب الدفاع البالغ من العمر 32 عاما “بإصابة بتمزق في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى”.

وذكرت تقارير أن ألابا سيخضع لعملية جراحية قبل أن يبدأ فترة تأهيل تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وتُضاف إصابة مندي وألابا إلى قائمة الغيابات المتزايدة في دفاع ريال مدريد إذ خضع أنطونيو روديغر لجراحة في الركبة في وقت سابق من اليوم.

ويستضيف الريال، الذي يتأخر بأربع نقاط عن برشلونة قبل آخر خمس جولات في الموسم، فريق سيلتا فيغو في الدوري يوم الأحد المقبل.