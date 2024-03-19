ريال مدريد يتقدم بشكوى جديدة ضد الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس جونيور و أوساسونا ينفي

لندن: تقدم نادي ريال مدريد بشكوى أخرى للسلطات الإسبانية بشأن إساءة عنصرية مزعومة ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، خلال فوز النادي الملكي 4 / 2 على أوساسونا ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وكان الريال قدم بالفعل شكوى لمكتب المدعي العام الأسبوع الماضي بعدما أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي قيام جماهير أتلتيكو مدريد بالهتاف بإساءات عنصرية– على ما يبدو- قبل مباراة الفريق ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر ريال مدريد في بيان أنه قام بتحديث شكواه الأولية، بالإضافة لتقديم احتجاج منفصل للجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن سلوك الحكم خوان مارتينيز مونويرا.

واتهم ريال مدريد مونويرا بأن قدم تقريرا “متهاونا”، مضيفا: “لقد تجاهل الحكم، بطريقة طوعية ومتعمدة، الإهانات والهتافات المهينة الموجهة للاعبنا بشكل متكرر، رغم لفت انتباهه إليها باستمرار من جانب لاعبينا أثناء حدوثها”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن النادي الإسباني “يدين ريال مدريد مرة أخرى هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على العنف الذي تعرض له لاعبنا فينيسيوس جونيور”.

أوساسونا ينفي صدور هتافات عنصرية من جماهيره

من جهته، نفى أوساسونا في بيان أصدره اليوم الثلاثاء صدور أي هتافات عنصرية من جماهيره خلال هزيمة الفريق على أرضه 4-2 أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي.

وقال أوساسونا “نظرا للمعلومات التي نشرت في الإعلام بعد البيان الصحالفي لريال مدريد، بشأن وجود تصرف عنصري في (استاد) إل سادار، يود أوساسونا توضيح أنه لم يتم إطلاق أي هتافات عنصرية في مباراة يوم السبت.

“لن يتسامح النادي إزاء تشويه سمعة جماهير أوساسونا المعروفة طوال تاريخها بموقفها المناهض للعنصرية”.

واعترف أوساسونا بأن مجموعة صغيرة من مشجعيه وجهوا إساءات للاعبي ريال مدريد وقد أدان هذا التصرف.

(وكالات)