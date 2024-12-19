ريال مدريد يتوج بكأس القارات للأندية بفوزه على باتشوكا المكسيكي

الدوحة: توج ريال مدريد بلقب كأس القارات للأندية بفوزه 3-صفر على باتشوكا المكسيكي بعدما تناوب كيليان مبابي ورودريغو وفينيسيوس جونيور على تسجيل الأهداف، ليحقق فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اللقب الأول للبطولة المستحدثة من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وفرض ريال مدريد سيطرته في ملعب لوسيل في قطر، التي تحتفل اليوم بعيدها الوطني، ولم يبذل بطل دوري أبطال أوروبا الكثير من الجهد ما سمح لمنافسه بطل أمريكا الشمالية بتهديد مرمى الحارس تيبو كورتوا عن طريق المرتدات.

وأبلغ أنشيلوتي شبكة (بي.إن سبورتس): “أنا سعيد جدا… هذا هو النجاح. كان يجب علينا إظهار الشخصية المطلوبة وأنهينا المباراة بأفضل شكل وكل اللاعبين قدموا الأداء المطلوب”.

وأضاف: “قدمنا عملا رائعا على المستوى الهجومي. كيليان قدم مباراة ممتازة، ورودريغو سجل الهدف الثاني. نحن سعداء لأننا فزنا”.

وافتتح عملاق إسبانيا أهدافه في الدقيقة 37 بعد عمل جماعي رائع، إذ مرر جود بلينغهام إلى فينيسيوس جونيور لينطلق مراوغا حارس المرمى قبل أن يهيأ الكرة لزميله مبابي الذي أطلق تسديدة سهلة في الشباك.

وأضاف رودريغو الهدف الثاني بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء بعد عمل فردي رائع.

واختتم فينيسيوس أهداف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 84، احتسبت بعد تدخل من أسامة إدريسي لاعب باتشوكا على لوكاس فاسكيز.

وفاز فينيسوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما فاز زميله فيدي فالفيردي بجائزة الكرة الفضية، فيما حصل إلياس مونتيل لاعب باتشوكا على الكرة البرونزية.

(رويترز)